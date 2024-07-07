تطورات جديدة في إصابة نجمي الزمالك ” فتوح وسيف جعفر ” قبل مواجهة الاسماعيلي

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - من المشكلات التي يعاني منها الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في الموسم الحالي الإصابات التي تضرب الفريق بشكل لا يمكن التعامل معه بطريقة جيدة من جانب الجهاز الفني بقيادة المدرب البرتغالي جوزيه جوميز في ظل غياب العناصر القادرة على تعويض غياب العناصر الأساسية التي تشارك بشكل منتظم دون وجود بديل حقيقي لها وهو الأمر الذي يدفع الفريق لتجربة بعض اللاعبين في غير مراكزهم ما يؤثر سلبا على أداء اللاعبين خلال مبارايات البطولة المحلية وهو ما تسعى الإدارة للتغلب عليه من خلال عقد الصفقات في الموسم الجديد

– أحمد فتوح وسيف جعفر

جدير بالذكر أن نجمي الزمالك الظهير الأيسر أحمد فتوح ولاعب الوسط سيف جعفر كانا قد شاركا في أداء بعض التدريبات تأهيلية على هامش مران اليوم الجمعة استعداد للمواجهة المرتقبة أمام الإسماعيلي لكن لحين اللحظة فغياب كلا اللاعبين عن اللقاء شبه مؤكد

في ذات السياق فقد تعرض أحمد فتوح لإصابة على مستوى الكاهل فيما يعاني سيف جعفر من إصابة في العضلة الخلفية ، لكن تأثير غياب فتوح واضح بشكل كبير حيث أن النادي لا يتوفر على ظهير أيسر في مركز اللاعب في الوقت الحالي وهو ما يضطر المدرب إلى الدفع بعمر جابر في كثير من الأحيان لتغطية هذه الثغرة ومشاركة لاعب الوسط محمد شحاتة في مركز الظهير الأيمن