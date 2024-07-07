دوت الخليج - كتب احمد صلاح - شكرا لقرائتكم خبر عن وليد دعبس: تحاليل أحمد رفعت أثبتت مشاكل بالجينات تعرضه لمشاكل فى القلب والان مع تفاصيل الخبر

تحدث وليد دعبس رئيس نادي مودرن سبورت، عن كواليس زيارة أحمد رفعت الذى رحل عن عالمنا صباح السبت بعد تعرضه لانتكاسه صحية، للنادي قبل قرابة أسبوعين بعد تعافيه من الوعكة الصحية التي تعرض لها مارس الماضي.

وقال دعبس في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس: “زي ما يكون كان جاي في مهمة.. واكتشفنا من التحاليل إن كان عنده حاجة في الجينات بتسهل الأمراض القلبية”.

وأضاف: “أحمد رفعت كان يتميز بالأخلاق الطيبة وعلاقته بالجميع وبمنظومة الكرة كانت جيدة للغاية، وكل مستحقاته ستصل لأسرته شهريًا كأنه موجود”.

وتابع: “أتقدم بالعزاء لأسرته وكل أحبائه، كان لاعبا بارا بالجميع، ووفاته درس للجميع، عشنا معه أياما صعبة منذ بداية أزمته الصحية”.

واختتم دعبس تصريحاته قائلا: “رفعت عاد من الموت وكأنه يؤدي مهمة معينة، والملف الطبي في مصر سيتغير بعد وفاة اللاعب، ولا بد أن يوجد فكر مختلف من الرابطة واتحاد الكرة لإجراء كشوفات معينة على اللاعبين بأجهزة متخصصة”.