دوت الخليج - كتب احمد صلاح - شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الزمالك والإسماعيلى اليوم الأحد 7 -7 – 2024 فى الدوري المصري والان مع تفاصيل الخبر

يستعد البرتغالى جوزيه جوميز، المدير الفني للزمالك ، اليوم الأحد، لمواجهة الإسماعيلي، في المباراة المقرر إقامتها باستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الثلاثين من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز (دورى NILE).

وحذر جوميز اللاعبين من التهاون أمام مرمى المنافس، أو التسرع في إنهاء الهجمات، مطالبا إياهم باستغلال الفرص لتسجيل هدف مبكر يربك فريق الإسماعيلي، ويمنحهم دفعة معنوية لحصد الثلاث نقاط، والتقدم فى جدول الترتيب.

وعكف جهاز الزمالك على دراسة فريق الإسماعيلى بشكل جيد، للوقوف على مفاتيح لعب المنافس ونقاط الضعف التي سيعمل على استغلالها لضمان استعادة الانتصارات المحلية.

موعد مباراة الزمالك أمام الاسماعيلى بالدوري المصري



يواجه الزمالك نظيره الإسماعيلى فى السابعة مساء اليوم، الأحد، باستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الأسبوع الثلاثين لمسابقة الدوري المصري.

ترتيب الزمالك والإسماعيلى في جدول الدوري



ويحتل الزمالك المركز التاسع بجدول الدوري برصيد 38 نقطة بعدما لعب 23 مباراة حقق الفوز في 11 لقاء وتعادل في 5 لقاءات وخسر 7 مباريات وسجل لاعبوه 36 هدفا وتلقت شباكه 24 .

فيما يحتل الإسماعيلى المركز الثانى عشر برصيد 31 نقطة بعدما لعب 29 مباراة حقق الفوز في 7 لقاءات وتعادل في 10 مباريات وخسر 12 مباراة وسجل لاعبوه 28 هدفا وتلقت شباكه 33.

نتيجة آخر ظهور للزمالك والاسماعيلى في الدوري



وتعادل الزمالك مع فاركو بهدف لكل فريق بأخر ظهور فى المسابقة فيما خسر الإسماعيلى من سيراميكا بهدف دون رد في الجولة الأخيرة للدوري.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك والاسماعيلى في الدوري



تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الزمالك والاسماعيلى في الدوري المصري، ويسبقها ستوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.