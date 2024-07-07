الحق نفسك.. آخر موعد لدفع فاتورة التليفون الأرضي بدون غرامة

عدم سداد فاتورة التليفون الأرضي

بالإضافة إلى أن الشركة تفرض غرامة تأخير السداد عن سداد الفاتورة، تكون بحد أدنى 10 جنيهات، أو بنسبة تصل إلى 1.5% من قيمة الاشتراك عن كل شهر بحد أقصى 11 شهرًا من شهر بداية الرسوم الإدارية، ولا يتم إضافة رسوم بعدها، بعد ذلك بحد أدنى 10 جنيهات.

ويستطيع مستخدمي خدمات الخط المنزلى من المصرية للاتصالات سداد فاتورة التليفون الأرضي من المنزل برقم الهاتف، ويتيح الموقع الرسمي للمصرية للاتصالات، خدمة السداد الإلكتروني لـ فاتورة التليفون لعملاء الخط الأرضي والإنترنت من خلال بوابته الإلكترونية.