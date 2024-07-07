الحق نفسك.. آخر موعد لدفع فاتورة التليفون الأرضي بدون غرامة

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - حددت الشركة المصرية للاتصالات، موعد نهائي لتحصيل فاتورة التليفون الأرضي عن شهر يونيو 2024 بدون غرامة، والذي كاد أن ينتهي، وقامت الشركة المصرية للاتصالات، بإصدار فاتورة التليفون الأرضي يوم 15 يونيو، وتعطي الشركة فترة سماح للمستخدمين لمدة شهر دون غرامة حتى 14 يوليو.
نظام السداد الشهري
أما عن نظام السداد الشهري، يحدد المتعاقد أن يسدد فاتورة التليفون الأرضي بنظام شهري، على أن يقوم بتفعيل خدمة المكالمات الدولية ونظام باقات.
عدم سداد فاتورة التليفون الأرضي
بالإضافة إلى أن الشركة تفرض غرامة تأخير السداد عن سداد الفاتورة، تكون بحد أدنى 10 جنيهات، أو بنسبة تصل إلى 1.5% من قيمة الاشتراك عن كل شهر بحد أقصى 11 شهرًا من شهر بداية الرسوم الإدارية، ولا يتم إضافة رسوم بعدها، بعد ذلك بحد أدنى 10 جنيهات.
ويستطيع مستخدمي خدمات الخط المنزلى من المصرية للاتصالات سداد فاتورة التليفون الأرضي من المنزل برقم الهاتف، ويتيح الموقع الرسمي للمصرية للاتصالات، خدمة السداد الإلكتروني لـ فاتورة التليفون لعملاء الخط الأرضي والإنترنت من خلال بوابته الإلكترونية.
سداد فاتورة التليفون الأرضي
كما قامت الشركة المصرية للاتصالات، بإصدار فاتورة التليفون الأرضي يوم 15 يونيو، وتعطي الشركة فترة سماح للمستخدمين لمدة شهر دون غرامة إلى يوم 14 يوليو، أما عن نظام السداد الشهري، يحدد المتعاقد أن يسدد فاتورة التليفون الأرضي بنظام شهري، على أن يقوم بتفعيل خدمة المكالمات الدولية ونظام باقات.
عدم سداد فاتورة التليفون الأرضي
وتقوم الشركة بفرض غرامة تأخير السداد عن سداد الفاتورة، تكون بحد أدنى 10 جنيهات، أو بنسبة تصل إلى 1.5% من قيمة الاشتراك عن كل شهر بحد أقصى 11 شهرًا من شهر بداية الرسوم الإدارية، ولا يتم إضافة رسوم بعدها، بعد ذلك بحد أدنى 10 جنيهات، ويستطيع مستخدمي خدمات الخط المنزلى من المصرية للاتصالات سداد فاتورة التليفون الأرضي من المنزل بواسطة رقم الهاتف.
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