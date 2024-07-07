4 غيابات مؤكدة في صفوف الأهلي قبل مباراة ” طلائع الجيش ” .. أبرزها الساحر

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة المدير الفني السويسري مارسيل كولر من أجل مواجهة نظيره طلائع الجيش ضمن مبارايات الجولة رقم 30 من بطولة الدوري العام المصري والتي يرغب النادي الأهلي من خلال في مواصلة سلسلة النتائج الإيجابية التي يحصدها الفريق خلال الأسابيع الماضية بإضافة ثلاث نقاط جديدة تقرب المارد الأحمر من مطاردة بيراميدز المتربع على عرض الدوري منذ فترة طويلة لذا من المنتظر أن يقدم لاعبو الأحمر مباراة قوية تفاديا لأية مفاجأت من الممكن أن يحدثها لاعبو طلائع الجيش

– غيابات الأهلي عن مباراة طلائع الجيش

جدير بالذكر أن النادي الأهلي كان قد أوضح من خلال ما عرض من أخبار أن هناك أربعة لاعبين يغيبون بشكل رسمي عن المباراة وهم حمزة علاء وأحمد نبيل كوكا وكريم الدبيس بسبب انضمامهم لمسعكر المنتخب الأوليمبي في إطار الاستعداد لخوض أولمبياد باريس 2024 هذا إلى جانب الجنوب أفريقي مهاجم الفريق بيرسي تاو الذي ما زال يعاني من الإصابة التي تعرض لها رفقة منتخب بلاده

– موعد مباراة الأهلي وطلائع الجيش

في ذات السياق يلتقي كل من الأهلي وطلائع الجيش في المباراة التي تجمع بين الفريقين يوم الاثنين الموافق 8 من يوليو في تمام الساعة السابعة مساءا بتوقيت القاهرة وأم القرى ” مكة ” والثامنة بتوقيت الإمارات على أن يتم نقل المباراة عبر شاشة أون تايم سبورتس حصريا .