مفاجأة.. هذا ما يحدث عند تشغيل المروحة والتكييف معاً!

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - يقوم العديد باللجوء إلى تشغيل التكييف مع ارتفاع درجات الحرارة، ولكن توجد بعض المناطق في الغرفة لا يصل إليها التبريد الكافي، لذلك يمكنك تشغيل المروحة من أجل توزيع الهواء بشكل جيد في الغرفة، ولكن يجب عليك الحذر عند فعل هذا الأمر، لأنه يمكن أن يؤثر على حساس التكييف.

تشغيل المروحة والتكييف

يجد البعض أن تشغيل المروحة والتكييف معًا عادة خاطئة، وذلك لأنها يمكن أن تعيق التكييف من العمل بشكل جيد وتتسبب في إتلافه، إلا أن هذه شائعة لا أساس لها من الصحة، لذا ينصح بتشغيل التكييف والمروحة معًا، نظرًا لأن ذلك يعمل على توزيع الهواء جيدًا وتبريد الغرفة، وبالتالي يتخلص من أي هواء ساخن قد يشعرك بالحر، وينبغي عليك الانتباه لنوع المروحة، سواء كانت سقف أم عمودية، فلا يوجد أي ضرر من تشغيلها مع التكييف.

طريقة تشغيل المروحة العمودية مع التكييف

وعند تشغيل المروحة العمودية مع التكييف، يجب عليك وضع ظهر المروحة في وجه التكييف، لكي تستمد منه الهواء وتوزعه على الغرفة بالكامل، بينما إذا كانت المروحة في وجه التكييف، فقد تتسبب في حدوث إضرار حساس التكييف وإيقاف تشغيله.

تشغيل المروحة لا يقلل من استهلاك التكييف للكهرباء

ومن جانبه، كشف يوسف محمد، فني تكييفات، أن تشغيل المروحة لا يقلل من استهلاك التكييف للكهرباء، ولكنه يعمل على توزيع الهواء في الغرفة والتخلص من الهواء الساخن الذي قد يتكون بسبب تشغيل المروحة فقط.

نصائح لتقليل استهلاك التكييف للكهرباء