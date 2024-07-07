3 صفقات من العيار الثقيل يقترب الأهلي من التعاقد معها خلال الانتقالات الصيفية .. شغل عالمي

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - من الأشياء التي تلفت النظر في إدارة النادي الأهلي هذا الموسم أنها كانت قد تلقت الكثير من الصدمات في المواسم المنصرمة فيما يتعلق بالصفقات خاصة اللاعبين المحترفين لذا فهي في حالة من التريث والمتابعة للعديد من المواهب على الساحة الرياضية من أجل أن يتم الاستقرار على الظفر بخدمات اللاعبين المميزين فقط واللذين من شأن التعاقد معهم أن يتم منح الفريق الأول لكرة القدم دفعة كبيرة وهو ما تسعى له الإدارة وهو أمر واضح للغاية من خلال الاسماء التي يتم طرحها من خلال بعض التقارير والتي يرغب الاهلي في التعاقد معها

– صفقات الأهلي

جدير بالذكر أن الحديث حول صفقات الأهلي لا ينتهي لكن أبرز اللاعبين اللذين يتابعهم النادي الأهلي في الفترة الحالية هم لاعب وسط فريق ماميلودي صن داونز ومنتخب جنوب أفريقيا الرائع تيبوهو موكوينا الذي من المنتظر أن يعوض رحيل أليو ديانج المحتمل خلال الفترة المقبلة

في ذات السياق فإن إدارة الأهلي لم ترفع الراية بعد في صفقة المغربي يحيي عطية الله نجم سوتشي الروسي وترغب في التعاقد مع اللاعب اليساري الرائع الذي ترى فيه خير خلف للدولي التونسي على معلول على أن أخر الصفقات التي يرغب النادي في الحصول على خدماتها هو الكونغولي سيلفر جانفولا لاعب نادي يانج بويز السويسري الذي برز على الساحة في الأيام القليلة الماضية