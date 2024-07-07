عبد الواحد النبوي: سيطرة الإخوان على الثقافة كانت بمثابة الطامة الكبرى

جدة - نرمين السيد - عبد الواحد النبوي

قال الدكتور عبدالواحد النبوي، وزير الثقافة الأسبق، إن "شخصية المصريين سلسة للغاية ولا تحتاج إلى أي تعقيد، كما أنها تمارس الأدب والفن والثقافة وكافة الفنون الراقية، وحين أتت عقلية مثل جماعة الإخوان المسلمين، والتي تنتمي إلى ما قبل الجاهلية بقرون، وتريد أن تدير رقبتك إلى الخلف وتجعلك تسير بظهرك، فتلك أزمة كبيرة كان يجب السيطرة عليها بشكل تام".





وأضاف النبوي، خلال لقائه ببرنامج "الشاهد"، الذي يقدمه الإعلامي محمد الباز، عبر قناة extra news: "بمجرد وصول جماعة الإخوان إلى الحكم، سرعان ما حاربوا الفنون والحريات، ولم يعطوا لأنفسهم فرصة على الأقل عام أو عامين، ولكن توجهاتهم كانت سريعة واندفاعية، فقد سيطروا سريعا على وزارة الشباب والرياضة، ووزارة الاستثمار وغيرها، حتى وصل الأمر إلى قطاع الثقافة". وتابع: "سيطرة الإخوان على الثقافة كانت بمثابة الطامة الكبرى؛ لأن تلك الوزارة تحديدا لم تستلم لهم مثل المجالات والقطاعات الأخرى، وذلك لأن الثقافة هي رقي الإنسان المصري، ولا يسمح إطلاقا بالتلاعب في هذه المنطقة تحديدا".

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