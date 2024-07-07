عبد الواحد النبوي: كنا نخشى أن يتحكم الإخوان بالوثائق النادرة بدار الوثائق

جدة - نرمين السيد - الدكتور عبد الواحد النبوى - وزير الثقافة

قال عبدالواحد النبوي، وزير الثقافة الأسبق، إنه بعد قرار إلغاء انتدابه برفقة من قيادات دار الكتب والوثائق، كان هناك تخوف كبير على دار الوثائق لما تحوية من وثائق هامة ونادرة.





وأضاف، خلال حواره ببرنامج "الشاهد"، مع الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن التخوف كان أن تخرج الإخوان هذه الوثائق خاصة بسبب العلاقة القديمة مع تركيا و قطر والخلافات الموجودة بهذا الوقت تقلق لأن لديك وثائق تخشى أن تخرج من الدار.

وتابع، أن خالد فهمى، رئيس مجلس إدارة دار الكتب والوثائق بعهد الإخوان، ذات مرة طلب أن يشاهد وثيقة ليطلع عليها لم يسمح له لأن هناك إجراءات مشددة حتى تحرك وثيقة من داخل الدار لكي يتم ترميمها أو يطلع عليها باحث وكلها مراقبة بالكاميرات، مشيرًا إلى أن خمس أو ست موظفين يوقعون على إجراءات خروجها. وأكد أنه إذا كانت طالت مدة حكم الإخوان لكان من الممكن أن يقوموا يتغيير هؤلاء الموظفين ويستبدلوهم موظفين من الإخوان حتى يسيطروا على دار الوثائق ويكونوا أحرارًا في التصرف فيها.

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