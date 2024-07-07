النبوي: مهلة الـ48 ساعة في 2013 كانت أصعب فترة مرت على تاريخ مصر

جدة - نرمين السيد - عبد الواحد النبوي

قال الدكتور عبد الواحد النبوي، وزير الثقافة الأسبق، إن مهلة الـ 48 ساعة لتلبية ساعة مطالب الشعب في يونيه 2013 كانت أصعب فترة مرت على تاريخ مصر.





وأضاف الدكتور عبدالواحد النبوي خلال لقاءه ببرنامج "الشاهد" عبر قناة extra news، أن مصر قامت بها ثورات ضخمة وكبيرة، لكن لم يحدث بها مهلة الـ 48 ساعة، حتى في ثورة عرابي في 9 سبتمبر ، وفي ثورة 23 يوليو ، لم يحدث مثلما حدث في 30 يونيه، معقبًا: "الناس شعرت بأن مهلة الـ 48 ساعة كما لو كانت 48 سنة، فقد كان الوقت يمر بطيئًا، كما زادت بورصة الشائعات بشكل كبير جدًا خلال الـ 48 ساعة". وتابع: "كنت أدعو الله أن يسلط الغباء على الإخوان وألا يستجيبوا لأي مبادرات، خاصة وأن الإخوان كانوا يرددون دائمًا أنها فرصة وركبوها ولن يتركوا الحكم إلا بعد 500 سنة، لذلك كنت أتمنى أن يستمروا في تمسكهم وعنادهم ولا يتحركوا حتى يصدر في النهاية قرار بإزاحتهم".

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