دوت الخليج - كتب احمد صلاح - كشف المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، المستشار محمد الحمصاني، أنه لا يوجد أي تغيير في الخطة الخاصة بتخفيف الأحمال حسب آخر ما أعلنه رئيس الوزراء، وأضاف المستشار محمد الحمصاني، في مداخلة على قناة فضائية “المحور”،: “نقوم في الوقت الحالي بتنفيذ عملية بناء المخزون الاستراتيجي من الوقود سواء من الغاز أو المازوت”. وقف تخفيف الأحمال تمامًا

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بشرى سارة للمصريين.. الحكومة تعلن وقف تخفيف الأحمال نهائياً في هذا الموعد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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