الامارات | تجهيز اللاعبين واكتشاف مواهب جديدة.. أبرز مكاسب منتخب الشباب من بطولة «غرب آسيا»

الشارقة – بواسطة ايمن الفاتح – اكتفى منتخب الشباب بالوصافة في بطولة غرب آسيا التي اختتمت أول من أمس، في مدينة الطائف بالسعودية، ونال لقبها «الأخضر» السعودي بعد الفوز 1-0 على «الأبيض». وعلى الرغم من الخسارة فإن المنتخب خرج بالعديد من المكاسب الفنية وقدم بطولة كبيرة، كما كان نِداً للمنتخب السعودي في المباراة الختامية. وسجل المنتخب في البطولة ثمانية أهداف واستقبل أربعة، وحقق العلامة الكاملة في الدور الأول بتسع نقاط، وتلقى خسارة واحدة كانت في المباراة النهائية.

ومن أبرز مكاسب المنتخب، التحضير الجيد للاعبين وتجهيزهم بأفضل طريقة للتصفيات المؤهلة لنهائيات كأس آسيا المقررة في سبتمبر المقبل، إذ يشارك المنتخب ضمن المجموعة الثالثة مع الكويت وكوريا الجنوبية ولبنان وجزر ماريانا الشمالية، فضلاً عن أن البطولة سمحت باكتشاف مواهب جديدة قدمت مستوى مميزاً، بينها عيد الحمادي وغيث بدر، وحمدان سعيد والحارس علي الصفار، إلى جانب تجهيز لاعبيْ منتخب الشباب اللذين يلعبان أيضاً للمنتخب الأول، وهما محمد المنصوري وحازم محمد، حيث تنتظرهما مشاركة مهمة للغاية، بدءاً من سبتمبر المقبل في تصفيات الدور الحاسم في آسيا المؤهلة إلى مونديال 2026.

ويُنتظر أن يقوم اتحاد الكرة، بناء على التقرير الفني والإداري الذي سيقدمه الجهازان الفني والإداري للمنتخب، بتقييم كامل لما قدمه المنتخب في بطولة غرب آسيا، والوقوف على نقاط القوة والسلبيات التي صاحبت مشاركة المنتخب بقيادة المدرب سليم عبدالرحمن، والعمل على توفير المتطلبات التي تمكّنه من التحضير الجيد لمبارياته المرتقبة في تصفيات كأس آسيا.

• المنتخب نال المركز الثاني في البطولة بعد الخسارة في المباراة النهائية أمام السعودية.