“احذر من هذه العادة”.. اعرف إزاي تحافظ علي بطارية اللاب توب وتعيش أكبر وقت ممكن

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - يواجه عدد كبير من مستخدمي «اللاب توب»، من مشكلة نفاد شحن البطارية بشكل سريع جدًا، وهذا بسبب الأخطاء الشائعة التي يقع فيها الكثير من الأشخاص، عند شحن اللاب توب، هناك بعض الخطوات التي يتعين عليك اتباعها، لكي تحصل على شحن أطول للبطارية.

التوقف عن الشتغيل

يلاحظ العديد من مستخدمي «اللاب توب»، أن البطارية تصبح ساخنة بعد فترة معينة من الاستخدام، حسبما أفاد موقع «digitalt trend»، ويرجع ذلك إلى تسارع التفاعلات الكهروكيميائية داخل البطارية، مما يقلل من كفاءتها في المستقبل، في هذه الحالة، قم بإيقاف تشغيل الجهاز لتجنب إتلاف البطارية.

توفير الطاقة

والجدير بالإشارة، أن التحكم بنسبة الإضاءة، تعمل بعض ميزات اللاب توب، مثل الواي فاي والبلوتوث، دون الحاجة إليها، مما يزيد من استنزاف البطارية وبالتالي تقليل نسبة الشحن، يؤدي إغلاق التطبيقات والوظائف الأخرى عندما لا تحتاج إليها إلى توفير طاقة البطارية، وبحسب موقع «digitalt trend» فإن ذلك يطيل عمر البطارية.

الإستخدام مع الشحن

من العادات الخاطئة الكبيرة التي يقع فيها الكثير من الأشخاص عن غير قصد، استخدام «اللاب توب» الخاصة بهم أثناء الشحن. سيؤدي تكرار ذلك إلى إضعاف البطارية وتلفها.

غلق البرامج والتطبقيات

يعتقد البعض أن فتح أكثر من تطبيق في نفس الوقت، لا يسبب أي ضرر للبطارية، ولكن في الواقع، يتسبب هذا الإجراء إلى استنزاف الشحن بسرعة، كما أن شحن البطارية بشكل متكرر لفترات قصيرة من الوقت سيؤدي في النهاية إلى تلف البطارية.

خطأ الـ 100%

يعد شحن البطارية بنسبة 100% خطأً شائعًا يرتكبه الكثير من الأشخاص لأنه يضعف البطارية ويتلفها، أما النسبة الأكثر أماناً فتتراوح بين 40% و80% لضمان بقاء البطارية لفترة أطول.