الامارات | الموت يُغيّب لاعب الوحدة السابق بعد توقف عضلة القلب

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - الشارقة – بواسطة ايمن الفاتح – غيّب الموت لاعب الوحدة السابق، المصري أحمد رفعت، عن عمر يناهز 31 عاماً، إثر توقف عضلة القلب، تعرض له في منزله الذي عاد إليه في ساعة مبكرة من صباح أمس، عقب مشاهدته مباراة فرنسا والبرتغال في ربع نهائي كأس أمم أوروبا المقامة في ألمانيا.

وخاض أحمد رفعت تجربة احتراف قصيرة مع نادي الوحدة في موسم 2022-2023، إذ لعب معه 10 مباريات، سجل خلالها هدفين وصنع ثلاثة.

وكان قلب أحمد رفعت قد توقف في 11 مارس الماضي، أثناء مباراة فريقه مودرن سبورت مع الاتحاد السكندري في الدوري المصري، قبل أن يتلقى العلاج ويعود إلى الحياة، وأوصى الفريق الطبي وقتها بوضع جهاز المتابعة لحالة القلب لتسجيل نبضات قلبه وتطورها وحالة الشرايين لحظة بلحظة، إلا أن اللاعب لم يستخدمه للمرة الأولى أثناء خروجه لمتابعة مباريات بطولة أمم أوروبا.

وأكدت تقارير إعلامية في مصر أن اللاعب طلب من والدته إحضار الفاكهة لتناولها قبل أن يخلد للنوم، لتعود وتجده مغشياً إليه، ما استدعى نقله إلى المستشفى، لكنه فارق الحياة.

وكان أحمد رفعت قبل وفاته يستعد للسفر إلى ليفربول في رحلة علاجية، في وقت باشر نجم ليفربول والمنتخب المصري محمد صلاح كل التفاصيل الخاصة باستقباله، بعد إرسال التقارير والأشعة التي كانت تشير إلى أنه في تحسن جيد، كما كان من المقرر أن يتوجه بعدها اللاعب إلى ألمانيا لوضع برنامج تأهيلي له تمهيداً لعودته للملاعب مع بداية الموسم المقبل.

ونعى نادي الوحدة اللاعب بعد إعلان نبأ وفاته، كما نعاه مودرن سبورت ورابطة الأندية المحترفة المصرية، التي قررت تأجيل مباراة الأخير مع المقاولون العرب التي كان مقرراً لها أن تُقام أمس، ضمن مباريات الدوري المصري.