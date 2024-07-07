ضحى بنجم الفريق.. الأهلي يخطط لصفقة تبادلية قوية في الصيف

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - كشف الإعلامي مدحت شلبي، مفاجأة بشأن صفقات الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، حيث يسعى المارد الأحمر للتعاقد مع عددا من الصفقات وتدعيم المراكز التي تحتاج إلى دعم استعدادا للموسم المقبل من أجل مواصلة المنافسة على الألقاب.

صفقة تبادلية للأهلي في الصيف

وأضاف مدحت شلبي في تصريحات تليفزيونية على قناة أم بي سي مصر 1، أن الأهلي جدد المفاوضات مع نادي زد من أجل الحصول على خدمات المدافع محمد إسماعيل خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، في مقابل عرضه الحصول على اللاعب التونسي الشاب محمد الضاوي كريستو على سبيل الإعارة.

وأشار شلبي إلى أن الأهلي حاول التعاقد مع اللاعب محمد إسماعيل خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية في يناير الماضي ولكن مجدي عبد العاطي المدير الفني لنادي زد الرياضي رفض العرض بسبب عدم وجود بديل للمدافع، ووعد اللاعب إعادة النظر في الموضوع في نهاية الموسم الجاري.

وتابع مدحت شلبي، في تصريحاته، أن الأهلي تفاوض خلال الأيام الماضية مع نادي زد من أجل الحصول على خدمات اللاعب محمد إسماعيل بناء على طلب من المدرب السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي، بالإضافة إلى التعاقد مع اللاعب يوسف أيمن لاعب فريق الدحيل القطري والذي نجحت المفاوضات معه وتم الحصول عليه على سبيل الإعارة لمدة عام مع وجود بند في العقد بأحقية الشراء.

وأشار شلبي إلى أن الأهلي سينهي الاتفاق مع فريق زد خلال الأيام المقبلة على التفاصيل المالية لصفقة محمد إسماعيل، مشيرا إلى أن الأهلي عرض اللاعب محمد الضاوي كريستو من أجل الرحيل على سبيل الإعارة لنادي زد ضمن الصفقة المنتظرة، خاصة وأن المدرب السويسري كولر طالب بتدعيم مركز الدفاع في الصيف لعدم اقتناعه بقدرات محمود متولي لكثرة إصاباته وتحسبا لرحيل محمد عبد المنعم للاحتراف.