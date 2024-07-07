الخبر المنتظر أخيرًاا.. بشرى سارة من الحكومة بِشأن موعد إنتهاء أزمة أنقطاع الكهرباء

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - كشف مصدر بالحكومة المصرية عن موعد أنتهاء أزمة الكهرباء وتخفيف الأحمال خلال الفترة المقبلة، وذلك عقب توجيهات الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، خلال أجتماعه بالحكومة الجديدة ووضع خطة للإنتهاء من تطبيق تخفيف الأحمال، قبل نهاية فصل الصيف الجارى.

موعد وقف تخفيف أحمال الكهرباء 2024

وأوضح المستشار محمد الحمصانى، المتحدث بإسم مجلس الوزراء، أنه من المقرر وقف العمل بخطة تخفيف الأحمال الكهربائية، عقب منتصف شهر يوليو الجارى، وتحديدًا بالأسبوع الثالث من يوليو 2024، على أن يتم تحديد الموعد النهائى لوقف تخفيف الأحمال، خلال الأيام المقبلة، وذلك عقب إتخاذ وزارتى البترول والكهرباء كافة الإجراءات اللازمة لوقف تخفيف الأحمال.

الحكومة تخصص مليار دولار لحل أزمة الكهرباء

وأكد المتحدث بإسم مجلس الوزراء عبر تصريحات تلفزيونية، عبر برنامج مساء DMC والمذاع على قناة DMC، أن الحكومة عملت خلال الفترة الماضية عل توفير المتطلبات اللازمة لحل أزمة الكهرباء حتى نهاية فصل الصيف، حيث تم شراء الوقود اللازم لتشغيل شبكة الكهرباء بنحو مليار دولار، بجانب 180 مليون دولار خصصت لشراء المازوت، يمكن اللجوء إليه بحالات الطوارئ، فى حالة أرتفاع معدلات الإستهلاك بسبب أرتفاع درجات الحرارة.

أستقرار أسعار السلع بالأسواق

وفى سياق أخر كشف الحمصانى عن جهود الحكومة من أجل خفض أسعار السلع الأساسية، والتى شهدت حالة من الإرتفاع خلال الآونة الأخيرة، بسبب ممارسات غير منضبطة من بعض التجار، وأفاد الحمصانى أن الحكومة عزمت خلال الآونة الأخيرة على زيادة المعروض من السلع الأساسية بالأسواق، بجانب الإفراج عن العديد من السلع ومستلزمات الإنتاج بالجمارك، بالإضافة إلى تعزيز دور الجهات الرقابية وجهاز حماية المستهلك لضبط حركة الأسعار، وهو ما أدى إلى إنخفاض أسعار السلع بنحو يقترب من 40% خلال الأسابيع الماضية.