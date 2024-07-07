شريف إكرامي ينعي أحمد رفعت بكلمات مؤثرة: “روح للي أرحم من أي حد”

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - محمد اسماعيل – القاهرة – كتب- محمد فتحي:

نعى شريف إكرامي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، وفاة أحمد رفعت، جناح فريق مودرن سبورت ومنتخب مصر، الذي رحل عن عالمنا فجر أمس السبت.

وكتب إكرامي على صفحته الرسمية عبر “فيسبوك”: “أحمد رفعت مات بس كريستيان إريكسن عاش، مات مع إن اللي عالجوه طلعوا كل يوم في البرامج يتكلموا ويطمنو الناس عليه، ويأكدوا لنا إن محدش قصر”.

وأضاف إكرامي: “رفعت مات مع إن الوزير راح بنفسه واطمن عليه واتصور معاه كمان عشان يطمنا أكتر، مات بعد تأكيد مسئولي ناديه أنه في طريقة للعودة للملاعب وأنهم عملوا معاه الواجب وزياده”.

وتابع: “طبعًا لكل أجل كتاب اللهم لا اعتراض، بس بردو لكل أجل سبب، إريكسين عاش عشان اتلحق من أول ثانية قلبه فيها وقف، مش بعد نص ساعه”.

واستكمل: “إريكسن عاش عشان فيه قدسية لحياة الإنسان وصحته، مش بنتاجر بيها، عاش عشان في ناس بتشتغل بجد، ناس مسئولة عندها ضمير واحترام لنفسها ولمناصبها، مش ناس كل همها تبان كده”.

وأوضح: “إريكسن عاش لأن في ناس اشتغلت على كل حاجة عشان تنقذ حياة بني آدم، مش اشتغلت بس عشان تخلي مسئوليتها، إريكسن عاش عشان محدش قهره نفسيا ولا ذله ولا اتحكم فيه ولا فمستقبله”.

وتابع: “روح يا رفعت للي أرحم من أي حد، روح عشان حق اللي بيموت هنا يابني كام صورة على شوية تغريدات، ودمعتين في البرامج وأخرهم يومين تلاته وبس، ارتاح يابني وسيبنا هنا مع الأفاقين والمتاجرين معدومي الاحترام والضمير والإنسانية. ارتاح يا رفعت لعل وعسي موتك يكون سبب في صحيان ضمائر وذمم ماتت من زمن.. رحمك الله يا أحمد”.