مفاجأة سارة للموظفين.. صرف زيادة جديدة في المرتبات بدءًا من هذا الموعد رسميًا

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - كشفت مصادر حكومية إلى أستعدادات الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، للإعلان عن حركة ترقيات واسعة خلال يوليو 2024 المقبل، والتى تشمل أكثر من ربع مليون موظف بالمصالح والهيئات والوزراء والجهات الحكومية، والخاضعين لأحكام قانون الخدمية المدنية رقم 81 لسنة 2016.

زيادة مرتبات الموظفين خلال يوليو 2024

وأوضح المصدر أن الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة برئاسة الدكتور صالح الشيخ، يستعد للإعلان عن حركة الترقيات المقبلة، والتى ستشمل أكثر من 250 ألف موظف وفقا لأحكام قانون الخدمة المدنية، مشيرًا إلى أن حركة الترقيات سيترتب عليها زيادة بالمرتبات، للموظفين عقب الإنتقال إلى دراجات وظيفية جديدة، وذلك وفقا لما فصلته اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية.

الموازنة المالية للعام المالى الجديد 2024/2025

والجدير بالذكر أنه سيتم بدء العمل بالموازنة المالية العامة الجديدة 2024/2025 بداية من يوليو الجاري ، والتى بالتزامن مع الإعلان عن حركة الترقيات المتوقع الإعلان عنها خلال ذات الشهر، حيث ستتضمن الترقيات شاغلى الوظائف الكتابية والفنية من أصحاب الدرجة الخامسة، والمعينون من قبل بدء العمل بقانون الخدمة المدنية، مع قضاءهم مدة لا تقل عن 5 سنوات بنهاية يونيو الجارى، حيث سيتم ترقيتهم إلى الدرجة الوظيفية الرابعة (ب).

ووفقا للقانون فإنه يحق للموظف المرقى، الحصول على أخر أجر له قبل الترقى مضافًا إليه علاوة 5%، أو الأجر الوظيفى المقرر للوظيفة المرقى إليها، بداية من 1 يوليو.

زيادة الحد الأدنى للأجور 2024

والجدير بالذكر أن الحد الأدنى للأجور قد شهد أخر زيادة له خلال مارس الماضى، بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسى ليصل الحد الأدنى إلى نحو 6000 جنية، وهو القرار الذى جاء فى إطار مساعى الرئاسة المصرية لتحسين دخل الأفراد العاملين بالدولة.