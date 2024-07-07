دوت الخليج - كتب احمد صلاح - شكرا لقرائتكم خبر عن 3 مباريات قوية فى الجولة الـ”30″ بالدوري الممتاز اليوم والان مع تفاصيل الخبر القاهرة – سامية سيد – كتبت لبنى عبد الله الأحد، 07 يوليو 2024 03:00 ص تقام اليوم، الأحد، 3 مباريات قوية ضمن منافسات الجولة الثلاثين من عمر مسابقة الدوري المصري، الأولى تجمع بلدية المحلة مع المصري البورسعيدي، والثانية يلتقي فيها الجونة مع سيراميكا والثالثة تجمع الزمالك مع الإسماعيلى في كلاسيكو أولاد العم باستاد القاهرة الدولى. مواعيد مباريات الجولة الـ”30″ لمسابقة الدوري المصري

الأحد 7 يوليو بلدية المحلة & المصري البورسعيدى.. 4 عصراً الزمالك & الإسماعيلى..7 مساء الجونة & سيراميكا..7 مساء الاثنين 8 يوليو فاركو & الداخلية..4 عصراً الاتحاد السكندري & بيراميدز..5.30 مساءً الأهلى & طلائع الجيش..7 مساءً القناة الناقلة لمباريات الدوري المصري

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباريات الدوري المصري ويسبقها استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية. يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر جوجل نيوز

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