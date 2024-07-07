التشكيل الرسمي لمباراة أوروجواي ضد البرازيل في كوبا أمريكا 2024

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - محمد اسماعيل – القاهرة – أعلن الجهاز الفني لكلا من منتخب البرازيل والأوروجواي، التشكيل الرسمي للمباراة التي ستجمعهما في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، ضمن منافسات دور ربع نهائي بطولة كوبا أمريكا 2024.

وضم تشكيل السامبا كلا من:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: دانيلو دا سيلفا، إيدير ميليتاو، ماركينيوس، أرانا.

خط الوسط : برونو جيماريش، جواو جوميز، رافينيا، لوكاس باكيتا، رودريجو.

خط الهجوم: إندريك.

فيما جاء تشكيل الأوروجواي كالتالي:

حراسة المرمى: سيرجيو روشيه.

خط الدفاع: ناهيتان نانديز، رونالد أروجو، ماتياس أوليفيرا، ماتياس فينا.

خط الوسط: مانويل أوجارتي، فيديريكو فالفيردي، نيكولاس دي لا كروز، فاكوندو بيليستري، ماكسيميليان أراوجو،

خط الهجوم: داروين نونيز.