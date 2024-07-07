عاجل.. الشرطة تعلن إلقاء القبض على فنان شهير | وأول قرار من النيابة

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - قالت تقارير إعلامية بأن رجال مباحث القاهرة قد تمكنوا من إلقاء القبض على المطرب حسام حبيب، وذلك أثناء تواجده في شقة سكنية في دائرة قسم شرطة التجمع الأول، وهذا بعدما تم توجيه تهمة بالتعدي بالضرب على المطربة شيرين عبد الوهاب.

القبض على حسام حبيب

أشارت التقارير، بأن جهات التحقيق قد بدأت في مباشرة مهام عملها والتحقيق في واقعة اتهام المطربة شيرين عبد الوهاب لطليقها حسام حبيب بالتعدي عليها وتوجيه ضربات لها على الرأس وكذلك سرقة أموال من حقيبتها.

وبحسب التقارير، فإن هذه القصة قد بدأ كشف تفاصيلها فجر اليوم بحضور شيرين عبد الوهاب لمقر قسم شرطة التجمع الخامس مصابة بكدمات وجروح وإصابة بالرأس، ومن ثم وجهت تهمة إلى طليقها بضربها والاعتداء عليه وسرقة أموال منها.

وقالت شيرين خلال محضر رسمي، بأن حسام حبيب قد اعتدى عليها داخل استوديو خاص بها في منطقة التجمع الخامس، وقد وجه ضربة لها بزجاجة على رأسها، وكذلك أخذ منها هاتف محمول ومبلغ من الدولارات كان موجود داخل حقيبتها، وطردها من المكان.

وكان تقرير الطب الشرعي قد أكد بأن إصابة شيرين عبد الوهاب هي جرح قطعي في الرأس بسبب الاعتداء عليها بزجاجة.

وقد تم تحرير محضر بالواقعة من جانب رجال الشرطة في قسم التجمع ضد طليقها الفنان حسام حبيب، واتهمته فيه بالتعدي عليها بالضرب داخل استوديو في التجمع الخامس.