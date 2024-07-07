مقرر لجنة الصناعة: كل إشكاليات القطاع الصناعي تم مناقشتها في الحوار الوطني

جدة - نرمين السيد - قال المهندس بهاء ديمتري، مقرر لجنة الصناعة بالحوار الوطني، إن كل إشكاليات القطاع الصناعي تم مناقشتها في الحوار الوطني، لافتا الى ان توصيات حلها أمام مجلس الأمناء .





ونوه خلال لقائه عبر برنامج في المساء مع قصواء، تقديم الإعلامية قصواء الخلالي، المذاع على فضائية سي بي سي، أن الحوار الوطني والحكومة ومجلس النواب وغير ذلك، في مركب واحده، أهدافنا هي الوصول بمصر لبر الأمان. ولفت مقرر لجنة الصناعة بالحوار الوطني إلى أن دخول القطاع غير الرسمي للقطاع الرسمي لن يكون بالمطارادات ولكن بتسهيلات حقيقية على أرض الواقع، متابعا: "لابد ان ينتفع المستفيد بفوائد وليس بالمطاردة والاغراءات والقيود" وأكد المهندس بهاء ديمتري على أن الحوار الوطنى سابقة تاريخية لابد من استغلالها، والعمل على تقويتها.

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