أخبار مصرية

عبد الواحد النبوي يروي كواليس جولة رئيس الوزراء الإخواني لدار الكتب 

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أحمد عاشور 2024-07-07 06:14 0 تبليغ

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جدة - نرمين السيد - الدكتور عبد الواحد النبوي

قال الدكتور عبدالواحد النبوي، وزير الثقافة الأسبق، إن هشام قنديل، رئيس الوزراء في عهد الإخوان المسلمين، زار دار الكتب والوثائق القومية، وكنت أنا من أصحبه في تلك الجولة حينها، وكان يسألني عن رواتب العاملين داخل الدار، ولكن أبلغته أن ذلك ليس من اختصاصي، بل هو من اختصاص الشئون المالية، ولكني كنت مختصا في الترقيم وقواعد البيانات، ولكنه لم يلقي أي انتباه لذلك الأمر، وتركنا حينها وخرج من الدار، رغم أنني أخبرته عن مشكلات الدار، فقال لي: "نبقى نحلها بعدين".

وأضاف النبوي، خلال لقائه ببرنامج "الشاهد"، الذي يقدمه الإعلامي محمد الباز، عبر قناة extra news: "كنت أرى دائما أنه إذ استمر حكم جماعة الإخوان المسلمين للدولة المصرية، كنا سنرتدي العمامات الأفغانية، فتلك هي المدرسة التي تتبع نهجها الجماعة الإرهابية، وكان الإخوان هم من أرسلوا الظواهري إلى أفغانستان، كما على تواصل وتخابر معهم طوال الوقت، لذلك، كنت أخشى أن نذهب إلى طريق لا نستطيع العودة منه مرة أخرى".

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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