عبد الواحد النبوي يروي كواليس جولة رئيس الوزراء الإخواني لدار الكتب 

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جدة - نرمين السيد - الدكتور عبد الواحد النبوي
وأضاف النبوي، خلال لقائه ببرنامج "الشاهد"، الذي يقدمه الإعلامي محمد الباز، عبر قناة extra news: "كنت أرى دائما أنه إذ استمر حكم جماعة الإخوان المسلمين للدولة المصرية، كنا سنرتدي العمامات الأفغانية، فتلك هي المدرسة التي تتبع نهجها الجماعة الإرهابية، وكان الإخوان هم من أرسلوا الظواهري إلى أفغانستان، كما على تواصل وتخابر معهم طوال الوقت، لذلك، كنت أخشى أن نذهب إلى طريق لا نستطيع العودة منه مرة أخرى".
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