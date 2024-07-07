عبد الواحد النبوي يروي كواليس جولة رئيس الوزراء الإخواني لدار الكتب 

جدة - نرمين السيد - الدكتور عبد الواحد النبوي

قال الدكتور عبدالواحد النبوي، وزير الثقافة الأسبق، إن هشام قنديل، رئيس الوزراء في عهد الإخوان المسلمين، زار دار الكتب والوثائق القومية، وكنت أنا من أصحبه في تلك الجولة حينها، وكان يسألني عن رواتب العاملين داخل الدار، ولكن أبلغته أن ذلك ليس من اختصاصي، بل هو من اختصاص الشئون المالية، ولكني كنت مختصا في الترقيم وقواعد البيانات، ولكنه لم يلقي أي انتباه لذلك الأمر، وتركنا حينها وخرج من الدار، رغم أنني أخبرته عن مشكلات الدار، فقال لي: "نبقى نحلها بعدين".



