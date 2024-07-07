دوت الخليج - كتب احمد صلاح - شكرا لقرائتكم خبر عن 5 معلومات عن مباراة الزمالك والإسماعيلى اليوم الأحد 7 -7 – 2024 فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر
يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات السابعة مساء اليوم، الأحد، لمتابعة اللقاء المهم الذى يجمع الزمالك مع الاسماعيلى باستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الأسبوع الثلاثين لمسابقة الدوري المصري، ونلقى الضوء في السطور التالية على أهم المعلومات عن المباراة..
1_ ترتيب الزمالك والإسماعيلى في جدول الدوري
يحتل الزمالك المركز التاسع فى جدول الدوري برصيد 38 نقطة، بعدما لعب 23 مباراة حقق الفوز في 11 لقاء وتعادل فى 5 لقاءات وخسر 7 مباريات، وسجل لاعبوه 36 هدفاً وتلقت شباكه 24.
فيما يحتل الاسماعيلى المركز الثانى عشر برصيد 31 نقطة، بعدما لعب 29 مباراة حقق الفوز في 7 لقاءات وتعادل في 10 مباريات وخسر 12 مباراة وسجل لاعبوه 28 هدفاً وتلقت شباكه 33.
2_نتيجة آخر ظهور للزمالك والإسماعيلى في الدوري
وتعادل الزمالك مع فاركو بهدف لكل فريق فى آخر ظهور فى المسابقة، فيما خسر الإسماعيلى من سيراميكا بهدف دون رد في الجولة الأخيرة للدوري.
3_الزمالك يتفوق على الإسماعيلى في القيمة التسويقية
تبلغ القيمة التسويقية للزمالك 17.40 مليون يورو، فيما تبلغ القيمة التسويقية للإسماعيلى 4.50 مليون يورو.
4_ مواجهات الزمالك والإسماعيلى
التقى الزمالك مع الاسماعيلى في 121 لقاء قبل مباراة الليلة، حقق الفارس الأبيض 55 فوزا وحقق الدراويش 33 فوزا، وانتهت 33 مباراة بالتعادل بين الفريقين، وسجل هجوم الزمالك 154 هدفا وسجل هجوم الإسماعيلى 123.
انتهت آخر مباراة جمعت الزمالك والإسماعيلى بالتعادل السلبى في الدور الأول لدوري هذا الموسم.
5_ أرقام جوميز مع الزمالك
لعب الزمالك تحت قيادة البرتغالى جوزيه جوميز 24 مباراة حقق 13 فوز وخمسة تعادلات وتلقى الخسارة 6 مرات وسجل لاعبوه 37 هدفا وتلقت شباكه 18 ، وتوج مع الفارس الأبيض ببطولة الكونفدرالية.
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