دوت الخليج - كتب احمد صلاح - شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار التقنية.. يوتيوب يحدث أداة “محو الأغنية” لإزالة الموسيقى المحمية بحقوق الطبع والنشر فقط والان مع تفاصيل الخبر

يحاول موقع يوتيوب أن يسهل على منشئي المحتوى إزالة الأغاني من مقاطع الفيديو الخاصة بهم وحل مطالبات حقوق الطبع والنشر ، في مقطع فيديو جديد لـ Creator Insider، أعلن موقع الويب أنه أصدر أداة “محو الأغنية” التي تتمتع بالقدرة على إزالة الموسيقى من مقاطع الفيديو دون حذف المقاطع الصوتية الأخرى، مثل المحادثات أيضًا.

وعندما يحصل منشئو المحتوى على مطالبة بحقوق الطبع والنشر للموسيقى، يمنحهم YouTube خيار قطع الجزء المتأثر أو استبدال الأغنية بأخرى معتمدة في مكتبته الصوتية ، و لا يمكن لمنشئي المحتوى تحقيق الدخل من هذا الفيديو المحدد حتى يتم حل المطالبة.

وكان موقع الويب يختبر أداة “مسح الأغنية” الخاصة به لفترة من الوقت، ولكن في الفيديو، تقول الشركة إنها لم تكن دقيقة كما تريد ، ولحل هذه المشكلة، أعادت تصميم الأداة بحيث تستخدم الآن خوارزمية مدعومة بالذكاء الاصطناعي للكشف بدقة عن الموسيقى المحمية بحقوق الطبع والنشر وإزالتها من مقاطع الفيديو.

ومع ذلك، يعترف يوتيوب بأن الأداة قد لا تعمل دائمًا ، وإذا كان من الصعب بشكل خاص إزالة الأغنية، ربما بسبب جودة الصوت أو وجود أصوات أخرى أثناء تشغيلها، فقد يضطر منشئو المحتوى إلى اللجوء إلى خيارات أخرى ، بالإضافة إلى القدرة على قطع المقطع المخالف أو استبدال أغنيته، سيتمكن منشئو المحتوى أيضًا من كتم صوت هذا الجزء من الفيديو الخاص بهم من خلال أداة المسح الجديدة.