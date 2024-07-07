جدة - نرمين السيد - توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الأحد طقس شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد حار رطب على السواحل الشمالية، بينما يسود طقس مائل للحرارة رطب ليلا على أغلب الأنحاء، معتدل الحرارة رطب على السواحل الشمالية.





وعن الظواهر الجوية تنشط رياح معتدلة أحيانا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء على فترات متقطعة. وبالنسبة لحالة البحر المتوسط معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى 2.5 متر واتجاه الرياح شمالية غربية. وبالنسبة لحالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى 2.5 متر واتجاه الرياح شمالية غربية. وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر: المدينة العظمى الصغرى القاهرة 36 25 العاصمة الإدارية 36 24 6 أكتوبر 36 25 بنها 36 25 دمنهور 35 23 وادي النطرون 35 24 كفر الشيخ 35 24 المنصورة 35 25 الزقازيق 36 25 شبين الكوم 35 25 طنطا 35 24 دمياط 32 25 بورسعيد 33 26 الإسماعيلية 38 24 السويس 37 23 العريش 34 22 رفح 33 22 رأس سدر 37 24 نخل 34 17 كاترين 33 15 الطور 35 24 طابا 34 24 شرم الشيخ 39 28 الإسكندرية 31 22 العلمين 31 22 مطروح 30 23 السلوم 32 22 سيوة 35 22 رأس غارب 38 28 الغردقة 39 27 سفاجا 39 27 مرسى علم 39 28 شلاتين 37 27 حلايب 35 28 أبو رماد 36 27 رأس حدربة 34 26 الفيوم 37 22 بني سويف 37 22 المنيا 37 23 أسيوط 37 24 سوهاج 38 25 قنا 41 27 الأقصر 41 27 أسوان 41 28 الوادي الجديد 39 25 أبوسمبل 42 26

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تفاصيل حالة الطقس اليوم الأحد 7 يوليو 2024 ودرجات الحرارة اليوم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.