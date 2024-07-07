دوت الخليج - كتب احمد صلاح - شكرا لقرائتكم خبر عن نجوم ماتوا فى عز الشباب.. أحمد رفعت وعبد الوهاب وعلاء على وأيمن رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة – سامية سيد – سادت حالة من الصدمة عاشها الشارع الكروي المصري، بعدما ودع أحمد رفعت صانع ألعاب مودرن سبورت عالمنا، عن عمر 31 عاماً، بعد تدهور حالته الصحية إثر الوعكة التي كان قد تعرض لها من قبل في مباراة فريقه أمام الاتحاد السكندري 11 مارس الماضي بالدوري، حيث سقط على الأرض فاقداً الوعي دون أي تدخل، بسبب توقف عضلة القلب.

وبعد فترة علاج بالمستشفى استمرت شهراً تقريباً، غادر أحمد رفعت المستشفى لاستكمال العلاج في منزله مع التشديد من الأطباء على عدم قيامه بأعمال تتطلب مجهودا بدنيا كبيرا.

ونستعرض أبرز اللاعبين الذين توفوا في عز شبابهم.

وفاة محمد عبد الوهاب

وتُوفي محمد عبد الوهاب ظهير أيسر فريق الأهلي ومنتخب مصر السابق عام 2006 في عمر 22 عامًا، وذلك بعد إصابته بأزمة قلبية حادة مفاجئة خلال مشاركته في تدريبات الفريق الأحمر على ملعب مختار التتش.

وفاة أيمن رمضان

لقي اللاعب أيمن رمضان نجم الإسماعيلي السابق، والمنتخب الوطني، مصرعه، مساء يوم الثلاثاء 16 يوليو 2013، في حادث تصادم مروع بين سيارتين على طريق الزقازيق الزراعي في حدود مركز ومدينة القصاصين بالإسماعيلية.

وفاة محمد فاروق “بنزيما”

تُوفي محمد فاروق بنزيما لاعب نادي سيدي سالم، إثر تعرضه لأزمة قلبية، أودت بحياته، يوم الجمعة 29 يونيو 2018، وأسلم «فاروق» الروح لخالقها، خلال مشاركته في مباراة مع أصدقائه بقرية بني مزار.

وكان لعب بنزيما مع الاتحاد السكندري، كما خاض تجربة مع فريق حرس الحدود، قبل أن ينتهى به المطاف في نادي سيدي سالم.

وفاة علاء علي

رحل علاء علي جناح الزمالك وسموحة وبتروجيت السابق، يوم الإثنين 11 نوفمبر عام 2019، بعد معاناة مع المرض، وهو من مواليد 1988، وتوفي في عمر الـ31 عامًا، وكان لاعبًا مميزًا وملتزمًا وصاحب قدم يسرى صاروخية.