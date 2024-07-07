دوت الخليج - كتب احمد صلاح - شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار التقنية.. إنتل توقف إنتاج وحدة المعالجة المركزية التى يبلغ عمرها عامين فقط لهذا السبب والان مع تفاصيل الخبر

تمضى شركة إنتل قدمًا فقد نشرت الشركة مؤخرًا إشعارين بتغيير المنتج (PCN) أعلنت فيهما عن إيقاف إنتاج العديد من المعالجات، بما في ذلك Core i9-12900KS الذي تم إصداره منذ أكثر من عامين.

بالإضافة إلى الإصدار الخاص من Core i9-12900K، أعلنت Intel أنها ستوقف إنتاج وحدات المعالجة المركزية المتبقية في تشكيلة الجيل العاشر، وقد تم بالفعل إيقاف إنتاج المجموعة الرئيسية من تشكيلة الجيل العاشر من Intel، بما في ذلك معالجات مثل Core i9-10900K.

ويتضمن أحدث PCN نماذج أقل شهرة، مثل تشكيلة Intel Pentium وCeleron كما يتضمن Core i5-10400F، الذي ظل أحد أكثر خيارات الميزانية شيوعًا بين خيارات وحدة المعالجة المركزية من Intel.

ومع ذلك، يبرز Core i9-12900KS ولم تصدر Intel طراز “إصدار خاص” لوحدة المعالجة المركزية الرائدة من الجيل العاشر أو الجيل الحادي عشر، وقبل Core i9-12900KS، كان آخر طراز رأيناه هو Core i9-9900KS، الذي تم إصداره في عام 2019 وتوقف إنتاجه بعد أكثر من عام بقليل.

واستمر Core i9-12900KS لفترة أطول، لكنه وضع إيقاعًا جديدًا لشركة Intel ، وأصدرت الشركة طرازًا بإصدار خاص لكل من Core i9-13900K و Core i9-14900K ، والذي من المحتمل أن يتوقف إنتاجه في إطار زمني مماثل.

وسيدخل التغيير حيز التنفيذ في بداية عام 2025، لذا لا يزال لديك متسع من الوقت لشراء Core i9-12900KS، كما إنه رخيص بشكل ملحوظ الآن أيضًا، و يمكنك شراء معالج ذي 16 نواةوحدة المعالجة المركزية بسعر 330 دولارًا تقريبًاوهو ما يعد صفقة صريحة مقارنة بسعر القائمة البالغ 800 دولار والذي تم إطلاقه به منذ أكثر من عامين.

وإذا كنت تخطط لشراء واحد، فيجب عليك القيام بذلك قريبًا، بعد إيقاف إنتاج وحدة المعالجة المركزية، من المرجح أن يرتفع السعر ، وكانت هذه هي الحال مع Core i9-9900KS، وهو في الواقع أغلى من Core i9-12900KS في الوقت الحالي. وستنفق حوالي 400 دولار على طراز مستعمل، وما يصل إلى 550 دولارًا على طراز جديد.

كإصدار خاص، كان لـ Core i9-12900KS دائمًا عمر افتراضي محدود ، ولم توقف Intel أي طرازات أخرى في مجموعة الجيل الثاني عشر، وعلى الرغم من أن Core i9-12900KS يلقى حتفه، فهذا لا يعني أنه شراء سيئ.

بحلول العام المقبل، ستتوقف Intel عن قبول الطلبات على وحدة المعالجة المركزية، لكنها ستستمر في تقديم الدعم للعملاء الذين يستخدمون وحدة المعالجة المركزية.

مع تشكيلة الجيل العاشر، تودع إنتل عصر 14 نانومتر ، وأوقفت إنتل معالجاتها من الجيل الحادي عشر العام الماضي، وتغلق هذه الطرز القليلة الأخيرة من الجيل العاشر الباب رسميًا أمام 14 نانومتر. وكافحت إنتل لعدة أجيال للمضي قدمًا من عقدة 14 نانومتر في مواجهة المنافسة الشرسة من وحدات المعالجة المركزية Ryzen من AMD، مما أدى في النهاية إلى عملية Intel 7 وإدخال وحدات المعالجة المركزية من الجيل الثاني عشر.