دوت الخليج - كتب احمد صلاح - شكرا لقرائتكم خبر عن سيراميكا ضيفاً ثقيلاً على الجونة باستاد خالد بشارة فى الدوري الليلة والان مع تفاصيل الخبر

يستضيف فريق الجونة نظيره سيراميكا فى السابعة مساء اليوم، الأحد، باستاد خالد بشارة بالغردقة، ضمن منافسات الجولة 30 من عمر مسابقة الدوري المصري، في مباراة يرغب فيها الفريق الساحلي لاستعادة الانتصارات بعد تعثره فى أكثر من مباراة الفترة الماضية، وآخرها الهزيمة من المصري 2 / 1 في مسابقة الدوري، حيث يقع حاليا فى المركز الـ13 برصيد 31 نقطة.

ويحتل فريق الجونة المركز الـ13 فى جدول ترتيب مسابقة الدورى المصرى الممتاز”دورى NILE” برصيد 31 نقطة، حيث حقق الفوز فى 7 مباريات وتعادل فى 10 وخسر 12 مباراة، حيث خاض 29 مباراة حتى الآن.

وفي المقابل، يتطلع سيراميكا لمواصلة انتصاراته في مسابقة الدوري، بعد فوزه الأخير على الإسماعيلي بهدف نظيف، من أجل مواصلة زحفه على التواجد في مركز متقدم بجدول المسابقة قبل انتهاء الموسم الحالي، حيث يتواجد سيراميكا في المركز السابع برصيد 40 نقطة.

ويسعى فريق سيراميكا لتحقيق الفوز الأول أمام علاء عبد العال، حيث لم يعرف سيراميكا أي انتصار أمام علاء عبد العال في 5 مواجهات سابقة، خسر مباراتين وتعادل في 3 لقاءات، ولم يحقق أي فوز حتى الآن.

ويخوض فريق سيراميكا 4 مباريات قوية خلال شهر يوليو الجارى بعد مباراة الإسماعيلى، حيث يبدأها بمواجهة الجونة يوم 7 يوليو، ثم مع بلدية المحلة يوم 20 يوليو، ثم طلائع الجيش يوم 24 يوليو، ويختتم مواجهات الشهر بمواجهة الأهلى يوم 29 يوليو في مباراة ستكون قوية على أبناء أيمن الرمادى.