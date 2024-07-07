دوت الخليج - كتب احمد صلاح - شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يرفض تحمل 70 ألف دولار “أتعاب” محامى فيتوريا والان مع تفاصيل الخبر

رفض مسئولو اتحاد الكرة تحمل 70 ألف دولار طلب روى فيتوريا المدير الفني السابق للمنتخب سدادها لمحاميه، بعدما تسلم الخواجة مستحقاته كاملة، والمقدرة براتب 3 أشهر هي قيمة الشرط الجزائى.

وأكد مسئولو اتحاد الكرة أنهم أرسلوا لفيتوريا قيمة الشرط الجزائى، وفقا للاتفاق المبرم معه ومع محاميه، لكنهم فوجئوا بالخواجة يطلب تحويل 70 ألف دولار جديدة لمحاميه، عبارة عن أتعابه، ورفض اتحاد الكرة الأمر.

وأضاف مسئولو اتحاد الكرة أن فيتوريا يهدد اتحاد الكرة بتقديم شكوى جديدة للفيفا، ولكن ليس من حقه المطالبة بعقده كاملا، كما أن اتحاد الكرة يمتلك كل الإيميلات والتحويلات المالية الخاصة بدفع مستحقاته والشرط الجزائي.