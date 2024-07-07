التعليم تحتفل بتخرج الدفعة الثامنة من طلاب مدارس النيل المصرية الدولية

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أحمد جودة - القاهرة - احتفلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، السبت، بتخرج الدفعة الثامنة من طلاب مدارس النيل المصرية الدولية دفعة ٢٠٢٤ بمركز المنارة الدولي للمؤتمرات.

جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد ضاهر نائب وزير التربية والتعليم، والدكتور أيمن البصال نائب الوزير للتعليم الفني، والدكتوره امل عصفور عضو مجلس النواب والدكتورة مني عبد العاطي نائب رئيس لجنه التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، والدكتور أحمد المحمدي مساعد الوزير للتخطيط الاستراتيجي والمتابعة، والدكتور رمضان محمد مساعد الوزير للامتحانات والتقويم التربوى، والدكتورة شيرين حمدي مستشار الوزير للعلاقات الدولية والاتفاقيات والمشرف على الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، والعميد طارق الباز رئيس الإدارة المركزية للتمويل والاستثمار، ومحمد عطية رئيس الإدارة المركزية للتعليم بمصروفات، وممثل عن الدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، والدكتور عبادة سرحان رئيس جامعة المستقبل، والدكتورة زينب خليفة مدير الأكاديمية المهنية للمعلمين، والدكتورة نرمين شهاب الدين رئيس قطاع المشاركة المجتمعية بالبنك الأهلي المصري، وممثلي هيئة كمبريدج الدولية للامتحانات، ومساهمي شركة مصر للإدارة التعليمية، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وقيادات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، وأولياء الأمور شركاء النجاح.

وقد قدم الدكتور أحمد ضاهر نائب الوزير للتطوير التكنولوجي التهنئة للطلاب مشيدًا بمستواهم المتميز في اللغة العربية واللغات الأجنبية والثقافة والفنون، متمنيًا لهم مزيد من التفوق في حياتهم المستقبلية، كما وجه الشكر لمنظمي هذا الحفل وهنأ أولياء الأمور على تفوق أبنائهم.

وفى كلمته، أعرب العميد طارق الباز رئيس الإدارة المركزية للتمويل والاستثمار عن سعادته بتخريج أبنائنا الطلاب خريجي الدفعة الثامنة من مدارس النيل المصرية الدولية، مؤكدًا على أن مدارس النيل المصرية الدولية تعد أول مدارس تمنح شهادة النيل المصرية الدولية بالشراكة مع هيئة كامبريدج للامتحانات الدولية.

وأشار إلى أن شركة مصر للإدارة التعليمية تتولى إدارة تلك المدارس، وهى شركة مساهمة مصرية براس مال حكومي بنسبة ١٠٠٪، وتسعي شركة مصر للإدارة التعليمية من خلال فريق عمل متدرب ومحترف إلي تقديم أفضل خدمة تعليمية وتربوية لأبنائنا الطلبة.

وأضاف أن الشركة نجحت أيضا في عقد شراكات واتفاقيات مع كبري الجامعات الخاصة والدولية والأهلية لتوفير منح وفرص تعليمية متميزة بتلك الجامعات لأبنائنا خريجي مدارس النيل المصرية الدولية.

ومن جهتها، أعربت الدكتورة أمانى الفار عن سعادتها بالاحتفال بتخرج دفعة جديدة من طلاب مدارس النيل المصرية الدولية، مؤكدة فخرها واعتزازها بظهور الفرحة في عيونهم بعد سنين طويلة من التعب والمثابرة، وحصاد تعب السنين، مشيرة إلى أن التخرج ليس نهاية المشوار، وإنه بداية جديدة مليئة بتحديات والفرص الكثيرة، واكتساب مهارات ومعارف تساهم في تحقيق أحلامهم وطموحاتهم.

ووجهت الشكر والتقدير لدعم وتشجيع أعضاء الهيئة التدريس وأولياء الأمور، لأن هذا النجاح هو ثمرة جهدهم وإخلاصهم في تعليم ورعاية الطلاب، كما وجهت الطلاب بضرورة الاهتمام بالعلم والتعلم فهو سلاحكم لمواجهة تحديات الحياة، والسعي للأفضل.

وشهدت الاحتفالية عرض فيديو وثائقى عن مدارس النيل، بجانب عرض غنائى للطلاب (حلوة بلادي السمرا، وبلدي التاريخ، واحلم)، وكلمة للخريجين، ومراسم تسليم الأوشحة، كما قام الدكتور أحمد ضاهر نائب الوزير بتسليم شهادات التخرج للطلاب.