حظك اليوم.. توقعات الابراج الاثنين 8-7-2024

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 7 يوليو 2024 08:25 صباحاً - حظك اليوم برج الحمل الاثنين 8-7-2024

مهنياً: تتحالف مع الكواكب التي تسكن في برجك بالاضافة الى وجود القمر في الجوزاء لمؤازرتك ودعمك في هذا اليوم الواعد ما يولد مناخا جيدا من النجاح والانفتاح والعثور على ما تريد في وقت لم تتوقعه.

عاطفياً: يمكن أن توقعك عواطفك في مشكلة، اعتمد على فطرتك في توجيه أحاسيسك.

صحياً: إنتبه من كثرة التنقلات المرهقة، ولا تحاول القيام بأكثر مما هو مطلوب منك.

حظك اليوم برج الثور الاثنين 8-7-2024

مهنياً: تقييم حساباتك المالية لمعرفة مدى المصلحة من جراء علاقة جديدة تحت تاثيرات القمر من بيت المال الذي يسهل غليك الربح والمكاسب شراء عمليات البيع والشراء فما عليك الا درس حساباتك بدقة كي لا تتعثر الخطوات.

عاطفيا: يوم عاطفي بامتياز يهبك الحيوية والسعادة كما ان تفهمك ومحبتك واحترامك للشريك تعطي نتائج ملموسة،

وفي فترة لن تكون طويلة. الاثنين 8-7-2024

صحياً: إياك والانغماس في الشراهة التي تتسبب بالسمنة، فيصعب عليك التخلص منها سريعاً.

حظك اليوم برج الجوزاء الاثنين 8-7-2024

مهنياً: تحقق المرتجى والنتائج المذهلة وتكلل جهودك بتلنجاح تحت تأثيرات إيجابية وجيّدة على صعيد العمل مع وجود القمر في برجك ، وهذا يترافق مع مطالبك المالية المحقة وقد تبلغ الهدف قريباً استفد من كل فرصة تتاح لك للسفر للتحرك زاكتشاف الجديد ولا ترفض العروض.

عاطفياً: عليك تقييم العلاقة بالشريك بما يتناسب مع طموحاتك، وهذا يساعد من أجل مستقبل أفضل.

صحياً: حاول جهدك أن تكون متمالك الأعصاب هادئاً ومتروياً ومتماسكاً.

حظك اليوم برج السرطان الاثنين 8-7-2024

مهنياً: تجنب الصراعات في هذا اليوم المربك وخفف النمط وحاذر الغيرة والتملكية والصدامات فأنت بحاجة ماسة إلى الراحة لمعاودة نشاطك بحماسة وإتمام مهامك.

عاطفياً: تحلّ مشاكلك العاطفية تدريجاً، وتعود علاقتك بالحبيب إلى سابق عهدها.

صحياً: تشعر ببعض التعب في المعدة، السبب كثرة الإرهاق وإثارة أعصابك.

حظك اليوم برج الاسد الاثنين 8-7-2024

مهنياً: يحمل اليك هذا اليوم علاقات مميزة وصداقات ونجاحا في فريق عمل تنتمي اليه ما يجعلك تصادف النجاح، وتنتظرك أمور مهمة واستثنائية في الخارج ولقاءات واعدة وسعيدة.

عاطفياً: تبدو في أحسن حال وتعيش انسجاماً مع الشريك، وتعرفان أياماً من السعادة والفرح.

صحياً: لا ينفع الندم بعد أن تكون قد تماديت في إهمال صحتك، وتصبح عندئذ أسير المرض والأدوية.

حظك اليوم برج العذراء الاثنين 8-7-2024

مهنياً: كن متحفظا جدا ولا تتخذ اي قرار في هذا اليوم المتقلب والمعاكس وحاذر التشبث واذا اردت النقاش او المفاوضات انتظر فترة اقضل واستعن بعلاقاتك الاجتماعية لدفع مشاريعك الى الامام.

عاطفياً: لا تقطع الوعود للحبيب إذا لم تثق بأنك ستفي بها ولو على المدى الطويل، فقد يغير نظرته إليك.

صحياً: ضع صحتك في أولوية اهتماماتك، فإذا فقدتها فقدت كل شيء وأصبحت عاجزاً عن القيام بشيء.

حظك اليوم برج الميزان الاثنين 8-7-2024

مهنياً: تتسابق الافكار في رأسك فتجد الأفراح في امور صغيرة كنت تتجلهلها وتستعيد الثقة بالنفس حان الوقت الذي انتظرته طويلا لكي تتسلق القمم معةعوامل إلايجابية الكبيرة في عدد من المجالات، وهذا يكون في مصلحتك لتحسّن أوضاعك المهنية.

عاطفياً: تقرّب بعضهم منك يثير ريبة الشريك، وقد تكون الغيرة هي أحد الأسباب الطبيعية لذلك.

صحياً: واصل ما بدأت به منذ أسبوع لتخفيف وزنك، وسترى النتائج في القريب العاجل.

حظك اليوم برج العقرب الاثنين 8-7-2024

مهنياً:تشعر بحماسة أشد ويعدك هذا اليوم بالأفضل إذ تشعر كأن ثقلا سقط عن كاهلك مع وجود القمرفي الجوزاء ما يؤمن لك العلاقات المميزة والمتنوعة والنشاطات المحفزة والاوقات السعيدة.

عاطفياً: تطالب الشريك بالإيفاء بوعوده أو هو يطالبك بذلك، وتجد نفسك محرجاً أمام بعض أسئلته.

صحياً: تجد نفسك قليل الحركة ويسيطر عليك الخمول، فتحاول التخلص من ذلك بأي وسيلة.

حظك اليوم برج القوس الاثنين 8-7-2024

مهنياً: وجود القمر في ابجوزاء يجعل الجو الفلكي مربك وقد تضطر لقبول ما لا ترغب او تتحمل وضعا لا يناسبك او مواجهة حاسمة ومصيرية في العمل، وعلى ضوء نتيجتها يتحدد مستقبلك المهني على نحو شبه نهائي.

عاطفياً: قد ينزعج الشريك من ردود أفعالك الغاضبة، لكنّ الأسباب الموجبة لا تستحق كلّ ذلك.

صحياً: تبدي شجاعة وتتكيف مع إرشادات الطبيب الصحية، وتشعر بتحسن كبير.

حظك اليوم برج الجدي الاثنين 8-7-2024

مهنياً: يوم مهم يسلط الضؤ على صداقات رائعة تتيح لك فرصا مهمة واتصالات مثمرة ولقاء جميل وتحضر نفسك لتغيير يرتسم الآن أمامك فتتسارع الخطى وتبرز الفرص المناسبة .

عاطفياً: قد تحتاج إلى الهروب والذهاب ولقاء الحبيب في مكان آمن وهادئ، ويمكن أن تخوض تجربة جديدة.

صحياً: لا تكثر من تناول المكسّرات والحلوى الغنية بالكريما، واستعض عنها ببعض الفواكه.

حظك اليوم برج الدلو الاثنين 8-7-2024

مهنياً: يوم هوائي بامتياز يشكل مشهدا مميزا يحمل اليك الحظ المالي والمهني او ظرفا غير منتظر تستفيد منه اذا تصرفت بالسرعة المطلوبة كذلك تبشر التأثيرات الايجابية للقمر في الجوزاء بنجاح قريب لم تكن تتوقعه، ثابر على تفوقك واجتهادك.

عاطفياً: أحذّرك من بعض العواصف التي قد تسبب نفوراً وجفاء بينك وبين الشريك، لكن المياه لا تلبث أن تعود إلى مجاريها الطبيعية بينكما.

صحياً: ما المطلوب؟ التروّي والصبر وعدم القلق والاهتمام بالصحّة ومراجعة الطبيب عند أيّ عارض وعدم المغامرة والمجازفة مجدّداً.

حظك اليوم برج الحوت الاثنين 8-7-2024

مهنياً:تعيش يوما دقيقا مع وجود القمر في الجوزاء المعاكس لذلك خفف الوتيرة ونظم امورك بهدؤ فقد تعاني من تشويش على بعض الملفات أو الأوراق القانونية أو الاستشفائية.

عاطفياً: يوم متقلب تضطر فيه إلى تغيير مكان إقامتك أو إلى ترك منزلك موقتاً ومواجهة بعض الأمزجة المتعكرة حولك.

صحياً: تحميك السماء من أخطار قد تطال صحتك أو سلامتك، وعليك حماية نفسك والتروّي في بعض الأحيان حتى لا تعاكسك الأقدار.