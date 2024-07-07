“الغشاش الذكي”.. زجاجة مياه بيكفورد تثير ضجة في بطولة أوروبا

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - الرياص – اسماء السيد – “الخليج 365” من لندن: تصدر جوردان بيكفورد حارس مرمى منتخب انكلترا الترند الكروي العالمي، وخاصة في انكلترا، وذلك عقب نهاية مباراة منتخب بلاده أمام سويسرا السبت، في ربع نهائي بطولة يورو 2024، فقد التقطت العدسات زجاجة المياه التي كانت معه.. فما قصتها؟

ما حدث أن حامي عرين المنتخب الانكليزي كان يستخدم زجاجة مياه مكتوب عليها كيف يسدد كل لاعب سويسري ركلة الترجيح، وفي أي زاوية، أي أن البيانات المكتوبة على زجاجة المياه تشمل اسم اللاعب السويسري، وماذا يجب أن يفعل بيكفورد في كل تسديدة، هي يذهب يساراً أم يميناً لكي يتصدى لركلات الترجيح، وأثناء شرب الماء واستخدام الزجاجة يراجع البيانات.

ونجح بيكفودر بالفعل في التصدى لتسديدة مدافع سويسرا مانويل أكانجي، فقد ذهب الحارس يساراً وفقاً للبيانات المكتوبة على الزجاجة، وبالفعل سددها أكانجي يساراً وتصدى لها حامي عرين “الأسود الثلاثة”.

وذهب بيكفورد في نفس زاوية تسديدة لاعب ستوك سيتي وليفربول السابق شيردان شاكيري، حيث سدد في الاتجاه الصحيح ولكن الكرة تم تسديدها بقوة ولم يتمكن من التصدي لها.

وعموماً الأمر لم يكن مجرد تخمين من حارس إيفرتون والمنتخب الانكليزي، ذلك لأنه كان لديه تعليمات دقيقة لكل لاعب سويسري مكتوبة على زجاجة مشروباته، بجانب اسم أكانجي، كتب بيكفورد “الذهاب إلى اليسار”.

تصدى لركلة أكانجي

وهذا بالضبط ما فعله عندما تصدى لركلة الترجيح الأولى لسويسرا، والتي أدت في النهاية إلى تأهل الانكليز وضربوا موعداً مع هولندا في نصف النهائي في دورتموند يوم الأربعاء.

بالنسبة لركلة فابيان شار، تظاهر بالقفز يسارا ثم ذهب يمينا، وهو ما يتعارض تماما مع التعليمات الموجودة على زجاجته، وقد وضع اللاعب السويسري الكرة في المكان الذي خطط له بيكفورد بالضبط.

ذكاء أم غش؟

في الواقع، كان اللاعب السويسري غاية في الذكاء، حيث سدد ركلة الجزاء في منتصف المرمى، وليس سمسناً أو يساراً، بينما ذهب بيكفورد يسارا.

وتحدث البعض عن أن ما فعله بيكفورد يعد غشاً، ولكن حقيقة الأمر أنه لم يفعل شيئاً ضد القانون الكروي مثلاً، بل هو تصرف يتسم بالذكاء الشديد منه ومن الجهاز الفني للمنتخب الانكليزي الذي قام بدراسة طريقة تسديد كل لاعب سويسري.