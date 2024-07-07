عمرو الفقي يشيد بتصريحات تركي آل الشيخ: العلاقات المصرية السعودية تاريخية

جدة - نرمين السيد - أكد عمرو الفقي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية متابعته "بكل تقدير ما قاله المستشار تركي الشيخ عن ما قدمته وتقدمه مصر لأكثر من مئة عام من أعمال سينمائية ومسرحية للعالم من خلال مخرجين وممثلين ومنتجين وكتاب أثروا في عقول وقلوب مئات الملايين في مصر والعالم العربي".





وتابع في منشور عبر حسابه الرسمي على فيس بوك: "من هنا أوكد أن عمق العلاقة بين مصر والمملكة العربية السعودية فتح الباب أمام تعاون مشترك ضخم وبناء مع الهيئة العامة للترفية بقيادة تركي الشيخ من خلال صندوق بج تايم". وشدد أن "هذا تعاون من شأنه التكامل من أجل تطوير وإنتاج مشترك لمحتوى يغذي خريطة السينما والمسرح والداما العربية ويتجاوز حدود المنطقة ليصل للعالم بالمحتوى العربي من خلال منصات الترفيه المختلفة". وأردف: "نحن في مصر سعداء بالنهضة التي تعيشها المملكة العربية السعودية في شتى المجالات وخاصة مجال الترفيه والإنتاج السينمائي والدرامي والمسرحي مما سينعكس إيجابيا في المستقبل على انتعاش صناعة الترفيه التي تعتبر مغذي أساسي للعديد من الصناعات ومصدر عمل لملايين العمال والفنيين والمبدعين".

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