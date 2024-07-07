شيخ الأزهر يهنئ الرئيس السيسي والأمة الإسلامية بالعام الهجري الجديد

جدة - نرمين السيد - فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب

هنأ فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والشعب المصري الكريم، وجموع المسلمين حول العالم بمناسبة العام الهجري الجديد، داعيًا المولى -عز وجل - أن يجعله عام سلام ورخاء وأمن وأمان.





وأكد شيخ الأزهر - في بيان اليوم - أن الهجرة النبوية الشريفة، كانت وستظل درسا ملهما يجدد في نفوس المسلمين طاقات خلاقة، جسدها لهم معلمهم ونبيهم المصطفى ﷺ، في قوة ثقته بربه، وحسن توكله عليه، وتحمله المشاق في سبيل دعوته، وضربه أروع الأمثلة في التعايش مع غير المؤمنين به، ونشر الرحمة والحق والعدل بين المسلمين وغير المسلمين، وعلمهم كيف يكون الحلم والعفو، والصبر على المكاره، فكان خير مثال للجود والعطاء والبذل، والتواضع واللين والكرم. ودعا الأزهر المسلمين حول العالم لاستلهام دروس هجرة المصطفى ﷺ، للتمسك بسيرته العطرة، والحرص على تعليمها لأبنائهم، وترجمة هذه التعاليم إلى أفعال وسلوكيات، مؤكدا على ضرورة التأسي برسولنا المصطفى، وبذل الغالي والنفيس من أجل رفعة هذا الدين الحنيف، داعيا المولى -عز وجل - أن يحفظ مصر والعالم من كل مكروه وسوء.

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