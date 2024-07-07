«الشباب والرياضة» تطلق منتدى الطريق إلى الجمهورية الجديدة.. 20 يوليو

جدة - نرمين السيد - تستعد وزارة الشباب والرياضة، تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء، لإطلاق النسخة الثالثة من منتدى الطريق إلى الجمهورية الجديدة يوم 20 يوليو الجاري، بالتعاون مع الكيان الشبابي "اتحاد طلاب تحيا مصر".





ويعد المنتدى بمثابة منصة حوارية تجمع بين شباب الجمهورية، وقادة الفكر والمتخصصين والشخصيات العامة في المجتمع، وتتضمن فعالياته "جلسات وورش عمل تشهد مناقشات وتبادل للأفكار والخبرات، للخروج بعدد من التوصيات والمبادرات". ومن المقرر أن تشهد النسخة الثالثة من المنتدى مناقشات حول العديد من المحاور أبرزها: الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، الأمن القومي والتنمية السياسية، التغير المناخي والبيئة المتكاملة والمستدامة، إضافة إلى دور الشباب ومؤسسات المجتمع المدني في المساندة المجتمعية، ونتاج ثمار المشروعات الصغيرة والمتوسطة على الشباب المصري.

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