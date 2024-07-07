سويلم يتابع الموقف المائى بمحافظة أسوان خلال فترة أقصى الإحتياجات المائية

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 7 يوليو 2024 09:31 صباحاً - الدكتور سويلم يوجه بالآتى :

- متابعة مناسيب وتصرفات المياه بترع أسوان لاستيفاء الإحتياجات المائية بالمحافظة

- التنسيق بين مصلحة الميكانيكا وإدارة ري أسوان لتشغيل محطات النقرة ومتابعة حالة الترعة بما يتوافق ومتطلبات الري بالمنطقة

- التنسيق بين رئيس الإدارة المركزية بأسوان ومنتفعي ترعة وادي النقرة لتنظيم فترات الري والمناوبات لضمان عدالة توزيع المياه

- التنسيق بين مسئولى الري والميكانيكا وري أسوان و روابط مستخدمى المياه لمتابعة أى شكاوى والتنسيق الفورى لحسمها

- حصر زمامات ترعة وادي النقرة وفروعها ، ووضع خطة لإمكانيات التحول للري الحديث بالمنطقة

عقد السيد الأستاذ الدكتور/ هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى إجتماعا لمتابعة الموقف المائي بمحافظة أسوان خلال فترة أقصى الإحتياجات المائية للإطمئنان على حالة الرى ، وموقف تشغيل وصيانة محطات الرفع والتنسيق مع روابط مستخدمى المياه ، وإجراءات التحول للرى الحديث فى زمام ترعة وادى النقرة وفروعها .

وتم خلال الإجتماع إستعراض الموقف المائي بالمحافظة بشكل عام ، و زمام ترعة وادى النقرة بشكل خاص ، حيث شدد الدكتور سويلم على متابعة مناسيب وتصرفات المياه بالترع الواقعة بزمام المحافظة لاستيفاء درجات المناسيب المطلوبة والكافية للإحتياجات المائية بالمحافظة ، واتخاذ ما يلزم لضمان إنتظام المناوبات بين المزارعين .

وقد وجه الدكتور سويلم بالتنسيق بين مصلحة الميكانيكا والكهرباء والإدارة المركزية للموارد المائية والري لمحافظة أسوان بشأن تشغيل محطات النقرة ومتابعة حالة الترعة الرئيسية والترع الفرعية الآخذة منها بما يتوافق ومتطلبات الري بالمنطقة (توقيتات وساعات التشغيل) .

كما وجه سيادته بقيام السيد المهندس/ رئيس الادارة المركزية للموارد المائية والري بأسوان بالتنسيق مع منتفعي ترعة وادي النقرة وتنظيم فترات الري والمناوبات وكميات المياه المسحوبة من الترعة بما يضمن وصول المياه للنهايات وتحقيق عدالة التوزيع بين مختلف المزارعين .

كما وجه الدكتور سويلم بالتنسيق بين مسئولى الري والميكانيكا والكهرباء والإدارة المركزية للموارد المائية والري بأسوان والسادة رؤساء روابط مستخدمى المياه والسادة أمناء المراكز والسيد/ أمين عام الروابط بالمحافظة لمتابعة أى شكاوى رى بالمحافظة وخاصة بمنطقة وادى النقرة والتنسيق الفورى لحسم أى شكاوى .

كما وجه سيادته بقيام قطاع تطوير الري بعمل حصر كامل وتوقيعه على خريطة رقمية لكافة الزمامات المنزرعة على ترعة وادي النقرة وفروعها ، ووضع خطة لإمكانيات التحول للري الحديث بالمنطقة .