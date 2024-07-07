مفاجأة سارة للمصريين.. أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأحد 7 يوليو 2024. حديد عز بكام

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - في الفترة الاخيرة شهدت اسعار مواد البناء استقرار في جميع المواد والحديد الاسمنت اهمهم ومقارنة يالفترة الماضيه كانت الاسعار غير مستقرة وكانت تتغير كل اسبوع أو اسبوعين وقد ارتفعت اسعار مواد البناء ف هذا الفترة لأعلى سعر شهدته ف تاريخها ،الأمر الذي جعل المهتمين بمواد البناء يشعرون بحالة من الارتياح وقد بدأت بالفعل حركة البناء في انحاء جمهورية مصر العربية ،وللوقوف على التفاصيل يتحدث مقالنا هذا عن آخر سعر للحديد والأسمنت تابعوا السطور القادمة.

أسعار الحديد والأسمنت

استقرار بعد انخفاض هذا ماتشهده اسعار الحديد والاسمنت حاليا فبالمقارنه لأخر سنتين كانت اسعار الحديد والاسمنت ترتفع ثم تستقر لكنها لم تنخفض ،وهذا ماشهدته اسهار الحديد والاسمنت حاليا حيث استقرت الاسعار منذ شهرين لم تتغير ، وقد بدأت بالفعل حركة البناء وسنعرض لكم خلال الاسطر القادمه أسعار الحديد.

أسعار الحديد اليوم الأحد 7 يوليو 2024

بلغ سعر الطن من حديد العشرى 39000 جنيه.

ووصل سعر الطن من حديد عز إلى 40200 جنيه.

بلغ سعر الطن من حديد المصريين 40000 جنيه.

سعر الطن من حديد المراكبي 39000 جنيه

سعر حديد العشري يسجل 37.500 جنيه.

سعر حديد الجيوشى يسجل 39 ألف جنيه.

الاسمنت