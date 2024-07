“تفاجأ”.. نادر شوقي يكشف كواليس الأزمة التي تعرض لها أحمد رفعت قبل وفاته (فيديو)

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - محمد اسماعيل – القاهرة – يوسف محمد:

كشف نادر شوقي، وكيل اللاعب الراحل أحمد رفعت لاعب مودرن فيوتشر، عن الضغوط النفسية التي تعرض لها اللاعب في الفترة الأخيرة قبل وفاته، وعن الأزمة التي تعرض لها عند رحيله إلى الوحدة الإماراتي.

وقال نادر في تصريحات عبر قناة “إم بي سي مصر 2”: “أحمد رفعت تمت إعارته من نادي مودرن فيوتشر إلى نادي الوحدة الإماراتي وهذا أمر طبيعي، ولكن كان لا يحق له اللعب خارج مصر في ذلك الوقت، لأن هناك قانون يحكم الجميع”.

وأضاف: “كان يجب إنهاء العديد من التصاريح القانونية، من أجل السماح لرفعت اللعب في الإمارات بشكل طبيعي، وقيل لنا أن هذه التصاريح تم إنهائها والحصول عليها”.

وتابع: “كان لابد من إنهاء الإجراءات والتصاريح من قبل إدارة نادي مودرن، والتي تم إبلاغنا من خلالها بأن هذه التصاريح تم إنهائها، وهذه نقطة لا تتعلق بنا كلاعب ووكيل”.

وواصل: “اللاعب تفاجأ عندما ذهب إلى الإمارات، أن التصاريح لم تنتهي”.

واختتم شوقي تصريحاته: “اللاعب تألق في أول شهرين مع الوحدة الإماراتي، ثم بدأ مستواه ينخفض، بسبب قلقه من عدم صحة موقفه، وعلمنا أن موقف اللاعب غير قانوين 100%، في شهر 11 أو 12”.

