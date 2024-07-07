جدة - نرمين السيد - انقطاع المياه - صورة تعبيرية

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم، قطع مياه الشرب لمدة 10 ساعات متواصلة ابتداء من الساعة العاشرة صباح اليوم الأحد، حتى الساعة الثامنة مساء، وذلك بسبب أعمال صيانة وتعديلات بخزان ببهمو بمركز سنورس، وذلك لتحسين الخدمة بمناطق التغذية.





وأوضحت الشركة، في بيان لها اليوم، أن المناطق المتأثرة هي "مركز ومدينة سنورس وقرى الزاوية الخضراء، وأبهيت الحجر بقرية بيهمو، وقرى الحناوي والمناوي وتوابعهم". وأهابت الشركة، بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات، تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة القطع، ولحين عودة خدمة مياه الشرب مرة أخرى. كما توفر الشركة سيارات مياه الشرب النقية المجانية للمناطق المتأثرة، وفي حال طلبها يرجى الاتصال على الخط الساخن 125 من أي تليفون أرضي.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر قطع مياه الشرب لمدة 10 ساعات ببعض المناطق في الفيوم اليوم لهذا السبب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.