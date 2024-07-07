السفير المصري لدى جمهورية الكونجو الديمقراطية يلتقى برئيسة الوزراء الكونجولية

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 7 يوليو 2024 10:28 صباحاً - التقى السفير هشام المقود سفير جمهورية مصر العربية لدى جمهورية الكونجو الديمقراطية، مع Judith Suminwa رئيسة الوزراء الكونجولية، وذلك لتهنئتها على توليها المنصب، حيث أشاد خلال اللقاء بالعلاقات المتميزة بين البلدين في مختلف المجالات، مشيراً إلى العلاقات الأخوية التي تجمع السيد رئيس الجمهورية بالرئيس الكونجولي.

ولقد أعربت المسئولة الكونجولية من جانبها عن تقديرها للدعم المصري المقدم لصالح جمهورية الكونجو الديمقراطية، مثنية على الدعم اللوجستي الذي قدمته مصر لبلادها خلال الانتخابات الماضية، ومشيدة بالتطور الملحوظ الذي شهدته العلاقات بين البلدين على كافة المستويات خلال الفترة الأخيرة.