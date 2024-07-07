سفير مصر لدى الجزائر يلتقي بوزير الصحة الجزائري

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 7 يوليو 2024 10:28 صباحاً - التقى السيد د. مختار وريده، سفير جمهورية مصر العربية في الجزائر، مع السيد/ عبد الحق سايحي وزير الصحة الجزائري بحضور قيادات الوزارة، حيث تم التباحث حول سبل تطوير علاقات التعاون الثنائي المصري الجزائري في المجالات الصحية والدوائية.

وقام السفير المصري بتسليم الوزير الجزائري الدعوة الموجهة إليه من الأستاذ الدكتور/ خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان بجمهورية مصر العربية، للمشاركة في أعمال النسخة الثانية من المؤتمر العالمي للصحة والسكان PHDC'24 المقرر عقده بالعاصمة الإدارية الجديدة خلال الفترة ٢١-٢٤ أكتوبر ٢٠٢٤، تحت رعاية السيد الرئيس/ عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية. وقد رحب الوزير بالدعوة والمشاركة في هذا المؤتمر الهام والذي يساهم في تنسيق المواقف والجهود في مجال الصحة والأمن الدوائى.

وأعرب الوزير الجزائري خلال اللقاء عن خالص تقديره للتعاون مع مصر في المجالات الصحية والعلاجية، مشيراً إلى تطلعه لتكثيف التعاون مع الجانب المصري في هذا المجال الهام، لا سيما في ضوء الخبرات الواسعة التي يتمتع بها القطاع الصحي المصري، والتجارب الرائدة لمصر في هذا المجال الحيوي.

كما رحب الوزير الجزائري بالمقترح المصري لإنشاء وكالة عربية للدواء يكون مقرها القاهرة، لما ستقوم به من دور هام في تسهيل التعاون بين الدول العربية في مجال الدواء وضمان الأمن الدوائى لها.