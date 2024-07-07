دوت الخليج - كتب احمد صلاح - شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يرفض تدعيم حراس مرمى الأهلى في الميركاتو الصيفى والان مع تفاصيل الخبر

رفض السويسرى مارسيل كولر المدير الفنى للأهلى تدعيم مركز حراسة مرمى الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية التى ستنطلق بعد أسابيع قليلة.

وناقش مارسيل كولر مع مسئولى الأهلى خلال الفترة الأخيرة رؤيته للمراكز التى تحتاج صفقات خلال الموسم المقبل، وأكد أن مركز حراسة المرمى لا يحتاج للتدعيم فى ظل تواجد أكثر من حارس، مثل محمد الشناوى ومصطفى شوبير وحمزة علاء ومصطفى مخلوف.

وقال مصدر فى الأهلى، إن كولر لا ينوى تدعيم مركز حراسة المرمى إلا إذا حدثت مُتغيّرات، مثل رحيل لاعبين من هذه المراكز أو تعرض بعضهم لإصابات طويلة، موضحاً أن المدرب السويسري طلب تدعيم مراكز أخرى فى الفريق على وجه السرعة، وهو ما تحاول إدارة القلعة الحمراء تنفيذه خلال الفترة الحالية من خلال التفاوض مع لاعبين مصريين وأجانب.

وشدد المصدر على أن هناك تفاهما بين الإدارة وكولر بشأن صفقات الأهلي في صيف 2024 من أجل تدعيم الفريق بالصفقات القوية التي يحتاجها الموسم المقبل لاستمرار المنافسة على البطولات المحلية والقارية.

ويستعد الأهلى لمواجهة طلائع الجيش المقرر لها السابعة مساء غد، الاثنين، باستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الثلاثين لمسابقة الدوري المصري.