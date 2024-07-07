نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وصول شحنة الغاز الثانية وتأثيرها على أزمة الكهرباء في مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف مصدر حكومي مسؤول عن وصول شحنة ثانية من الغاز المُسال إلى ميناء سوميد بالعين السخنة، كجزء من الشحنات المتعاقد عليها.

تأتي هذه الشحنة في ظل استمرار انقطاعات الكهرباء للأسبوع الثالث من شهر يوليو، وهو ما دفع وزارة الكهرباء للتحرك لإيجاد حلول جذرية للأزمة.

تفاصيل وصول شحنة الغاز

وصلت الشحنة الثانية من الغاز المُسال يوم الجمعة إلى ميناء سوميد بالعين السخنة.

تم ربط المركب على الرصيف لضخ شحنة الغاز بمراكب التغييز المرابطة على رصيف سوميد، وذلك في إطار جهود الحكومة للتخلص من أزمة الكهرباء بشكل نهائي.

وأكد مصدر حكومي أن مصر أرست منذ أيام مناقصة لاستيراد 20 شحنة من الغاز إضافية بقيمة تتراوح بين 880 و910 ملايين دولار.

جهود وزارة الكهرباء

قال مصدر بوزارة الكهرباء إن الوزارة تعد مذكرة تتضمن كميات الوقود التي تحتاجها محطات توليد الكهرباء لتقديمها لمجلس الوزراء هذا الأسبوع، بهدف تفادي تكرار الأزمة الحالية.

يتوقع أن يتم الإعلان عن الأسعار الجديدة للكهرباء قريبًا، خاصة مع انتهاء العمل بالأسعار الحالية بنهاية الشهر الماضي.

وقد كلف رئيس الوزراء مصطفى مدبولي وزارة الكهرباء وجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك بوضع تعريفة جديدة لأسعار الكهرباء تشمل رفع الدعم بشكل تدريجي على مدار الأربع سنوات المقبلة، مع الحفاظ على الدعم للفئات الأقل استهلاكًا.

تكلفة إنتاج الكهرباء وتأثيرها على الأسعار

وأشار المصدر إلى أن تكلفة إنتاج الكيلو وات من الكهرباء ارتفعت من 126 قرشًا إلى 223 قرشًا، بسبب تغير سعر صرف الدولار الذي يتم من خلاله شراء الوقود واحتياجات توليد الكهرباء.

وكان سعر الدولار في الأسعار القديمة 30.9 جنيه، بينما سيتم تعديله في الأسعار الجديدة إلى 45 جنيهًا وفقًا للسعر في الموازنة العامة الجديدة.

خطط الحكومة للتغلب على أزمة الكهرباء

وأوضح أسامة كمال، وزير البترول الأسبق، أن وصول الشحنة الثانية من الغاز سيسهم بشكل كبير في حل أزمة الكهرباء الحالية، بجانب الشحنات الأخرى المقرر تسلمها بين أغسطس وديسمبر المقبلين.

وأضاف أنه سيكون هناك تعاقد على شحنات جديدة من الغاز والمازوت لتلبية احتياجات الكهرباء والمصانع لزيادة الإنتاج.

الإنتاج المحلي من الغاز

أوضح حمدي عبدالعزيز، المتحدث الرسمي لوزارة البترول، أن الإنتاج المحلي يبلغ 5.7 مليار قدم مكعب من الغاز يوميًا.

مع وصول الشحنات الجديدة، سيكون هناك مخزون كافٍ لشبكات الغاز القومية بحلول الأسبوع الثالث من يوليو الجاري، مما يساعد في استقرار إمدادات الكهرباء.