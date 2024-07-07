نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر للمرة الثانية.. تجديد اعتماد الأيزو الدولية لمعمل صرف صحي أم دينار بالجيزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن المهندس منصور بدوي، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، تجديد إعتماد شهادة الأيزو الدولية "١٧٠٢٥ "، لمعمل محطة صرف صحى أم دينار.

وأوضح بدوي، أن إعتماد الشهادة، جاء بعد مراجعة الجهة المانحة "EGAC" لكافة متطلبات الجودة وطرق التحاليل القياسية وفحص دقة النتائج ونظام الإدارة بالمعمل.

ولفت رئيس مياه الشرب بالجيزة، أن معامل الصرف الصحي بالشركة تقوم بمتابعة وتحليل عينات مياه الصرف الصحي من محطات المعالجة المختلفة للتأكد من مطابقة السيب النهائي للقوانين المنظمة للصرف الصحي.

ومن جانبها، قالت الدكتورة أمل عبدالحفيظ، نائب رئيس الشركة لقطاعات المعامل المركزية والرقابة والمتابعة، أن الشركة تسعي دائمًا لمواكبة التطورات التكنولوجية الحديثة فى مجال جودة مياه الشرب والصرف الصحى، وذلك من خلال استخدام أحدث الوسائل التقنية والأجهزة المعملية والمعدات المتطورة ؛ بهدف تقديم أفضل الخدمات للمواطنين، موضحةً إعتماد شهادة الأيزو الدولية لمعامل: مياه الشرب بإمبابة وجزيرة الدهب والمعمل المركزي ومعمل محطة صرف صحي زنين.

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