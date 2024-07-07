عاجل.. مصدر حكومي: الحكومة بكامل هيئتها أمام البرلمان غدا

جدة - نرمين السيد - أكد مصدر حكومي لـ إكسترا نيوز أن الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، ستحضر أمام البرلمان غدا بكامل هيئتها لإلقاء بيانها.





جاء ذلك في نبأ عاجل لـ إكسترا نيوز.

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