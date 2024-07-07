عاجل.. مصدر: البرلمان يدرس برنامج الحكومة خلال 10 أيام لمنح الثقة

جدة - نرمين السيد - أكد مصدر حكومي أن البرلمان سيدرس برنامج الحكومة الجديدة، الذي يقدمه الدكتور مصطفى مدبولي غدا، خلال 10 أيام وفقا للدستور لمنح الثقة.





جاء ذلك في نبأ عاجل لـ إكسترا نيوز. وأكد المصدر أن الدكتور مصطفى مدبولي سيلقى بيان الحكومة أمام مجلس النواب غدا، وسيسلم رئيس الوزراء، رئيس النواب برنامج الحكومة الجديدة.

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