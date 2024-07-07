«أنت الحياة».. مبادرات مستمرة من أجل حياة كريمة

جدة - نرمين السيد - تسعى مؤسسة حياة كريمة، بكل الطرق لتحسين جودة الحياة في المناطق النائية والوصول إلى المواطنين الأولى بالرعاية، ضمن مسيرتها التنموية، لتحقيق الهدف الذي أنشئت من أجله.





وتأتي تحركات المؤسسة في إطار توجه الدولة لتخفيف الأعباء عن المواطنين، في ظل الأوضاع الاقتصادية التي تعصف بدول العالم، بسبب جائحة كورونا، والحرب الروسية الأوكرانية، وحرب الإبادة الجماعية التي تشنها قوات الاحتلال في قطاع غزة، والحرب الدائرة في السودان بين الجيش ومليشيا الدعم السريع.

مبادرة أنت الحياة

وفي هذا الإطار، يرصد "دوت الخليج" أحدث المبادرات التي أطلقتها المؤسسة، من خلال مبادرة «أنت الحياة»، في محافظات الجمهورية، منها محافظة بني سويف، في قرية طنسا بني مالو مركز ببا، وفي محافظة الإسكندرية في مركز برج العرب القديم، بالتعاون مع الجهات المعنية، لتقديم الدعم والخدمات في المجالات المختلفة: الصحة والسكان والشباب والرياضة والثقافة وتمكين وصحة المرأة للمرأة، ومحو الأمية وتعليم الكبار ومكافحة الإدمان، للارتقاء بمستوى الخدمات اليومية المقدمة للمواطنين الأكثر احتياجاً.

أنت الحياة في قلب صعيد مصر

المؤسسة أطلقت مبادرة «أنت الحياة» أيضًا في قلب صعيد مصر، وتحديدا في محافظة الأقصر، لتحسين جودة الحياة للمواطنين، خصوصًا الفئات الأكثر تحتاجًا، واستمرت 6 أيام متواصلة، في قرية الرزيقات بحري، بمركز أرمنت، ونفذت مشروعات وأنشطة توعوية وتنموية متنوعة: قوافل توعية نفسية لدعم الصحة العقلية، وقوافل طبية، وجلسات توعية متخصصة، وأنشطة ثقافية وترفيهية، وورش عن الحرف اليدوية.

كما أطلقت المبادرة في محافظة الفيوم، وبعدها: البحيرة وسوهاج المنيا والغربية وبني سويف والجيزة، والقليوبية والإسماعيلية.

الإنجازات التي حققتها مبادرة «أنت الحياة» كبيرة جدا وكثيرة، وكان لها تأثير كبير في مواطني المحافظات التي دخلتها، ومن المقرر أن تعم المبادرة محافظات الجمهورية كافة، وستخوض في جميع المجالات الصحية والتعليمية والثقافية والتنموية والتوعوية.

جهود مبادرة «أنت الحياة»، نابعة من الجهود الكبيرة التي تبذلها مؤسسة «حياة كريمة» الراعية لمبادرة حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتحسين مستوى الحياة للفئات المجتمعية الأكثر احتياجًا على مستوى الدولة، بهدف توفير الحياة الكريمة لملايين المواطن،

يأتي ذلك إيمانا من مؤسسة حياة كريمة بدورها في تنمية المجتمع بكافة طوائفه وأعماره وفئاته المختلفة، وذلك بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني والجهات المعنية للوصول لتوفير حياة كريمة للمواطن المصري.