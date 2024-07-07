عاجل.. مصدر: مدبولي يسلم رئيس النواب برنامج الحكومة الجديدة غدا

جدة - نرمين السيد - أكد مصدر حكومي مطلع أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، سيلقى بيان الحكومة أمام مجلس النواب غدا.





وأوضح المصدر أن مدبولي سيسلم رئيس النواب برنامج الحكومة الجديدة. جاء ذلك في نبأ عاجل لـ إكسترا نيوز. يشار إلى أن الحكومة بكامل هيئتها تحضر أمام مجلس النواب غدا الإثنين، لإلقاء بيانها.

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