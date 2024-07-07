«بالزيادة الجديدة 15%».. تعرف على موعد صرف معاش تكافل وكرامة شهر يوليو 2024

دوت الخليج - كتب احمد صلاح -

تعرف على موعد صرف معاش تكافل وكرامة حيث ينشغل المواطنون من كافة محافظات مصر بمعرفة موعد صرف معاش تكافل وكرامة عن شهر يوليو 2024، ويعتبر هذا المعاش جزءا من المساعدات النقدية التي يحصل عليها المصرف وخصصت الدولة للفئة المحتاجة أولى من يتم رعايتهم. ويأتي هذا الدعم بناء على توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي برفع العبء عن المواطنين مما دفع الدولة إلى تسليط الضوء على هذه الفئة والعمل على تلبية احتياجاتهم وتسعى الدولة بكافة أجهزتها لتحسين حياة المواطنين من الفئة المستحقة، ورغم كل الأزمات التي تمر بها الدولة بسبب التدهور الاقتصادي إلا أن يد العون لا تزال ممدودة لمساعدة المواطنين، حيث أن السيد الرئيس يحكم الدولة وهيئة التضامن والكرامة يستمر البرنامج. ومن خلال موقعنا المتميز بوابة نبض مصر سنشرح لكم أهم التفاصيل،تابعنا.

تعرف على موعد صرف معاش تكافل وكرامة لشهر يوليو 2024

وحتى العام الحالي 2024، بلغ إجمالي مستحقي دعم معاشات تكافل والكرامة نحو 12 مليون سيدة، ليصل إجمالي عدد الأسر إلى نحو 52 أسرة، ولا تزال وزارة التضامن تستقبل المزيد من المستفيدين، وهذا يقلل من نسبة الفقر والجوع لأن المواطن يجد دخلاً شهرياً يمكنه الاعتماد عليه في تلبية مطالبه. حددت وزارة التضامن الاجتماعي موعدًا رسميًا لصرف مستحقات المعاشات، والذي يأتي منتصف كل شهر يوم 15.

تعرف على موعد صرف معاش تكافل وكرامة لشهر يوليو 2024

وسيتم تقديم الموعد مبكراً في حال اقتراب أي مناسبة، وذلك بتوجيهات مجلس الوزراء. وتم تطبيق زيادة جديدة على معاشات تكافل وكرامة في مارس الماضي 2024 لتصل إلى 15، وبعد أيام قليلة سيستلم المستفيدون مستحقاتهم يوم الاثنين 15 يوليو 2024 عبر البريد المصري وأجهزة الصراف الآلي. ماكينة الصراف الآلي.

تعرف على خطوات الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة لعام 2024

حيث لمعرفة ما يقلقك بشأن معاش تكافل وكرامة، أو قيمة المعاش، أو لتقديم شكوى بسبب حظر بطاقة الخصم المباشر، عليك اتباع ما يلي: